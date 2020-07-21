崇佑-KY總座莊宏偉接任 8/3生效

建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 今 (21) 日公告，莊宏偉將接任總經理，董事長張建智將卸任總座一職專任董事長，人事案預計 8 月 3 日生效。

崇佑 - KY 今日股價以漲停價 38.6 元作收，創歷史新高；崇佑 - KY 將更名成恒鼎 - KY，新任總經理莊宏偉畢業於台北科技大學工業設計組及台灣大學 EMBA 財金組；原任電池封裝廠新盛力 (4931-TW) 業務副總，過去也曾擔任州巧科技 業務處長。

崇佑今年第一季受疫情影響，營收 1.49 億元，毛利率為 23.23%，稅後虧損 1500 萬元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.42 元，不過 5 月單月營運已轉盈。

崇佑過去累積許多大型公共工程經驗，包含大連地鐵、北京地鐵、南京地鐵、北京新機場線、菲律賓輕軌、雅加達機場 T3 航站樓、北京大興機場，今年積極結盟各地工程設計，擴大自有品牌市場滲透率。

崇佑已取得多項專利，加高競爭門檻，並透過強化產品及銷售管道整合，目前除在中國大陸不斷擴充版圖，也把業務推到台灣、東南亞新興市場，以多面向經營策略，充實營運規模。

台灣市場部分，崇佑日前取得台北市萬華區青年公共住宅二期工程訂單，契約金額 7800 多萬元，預計 2020 年完工驗收。另外，崇佑在東南亞地區採取異業結盟合作及代理經銷策略模式，在印度、印尼、馬來西亞、越南及柬埔寨等地布局設點。