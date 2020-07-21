〈車市〉7月旺季買氣爆棚 有望衝4.2-4.3萬台創今年單月新高

7 月車市進入傳統旺季，加上近來股市頻創高點激勵消費信心，二大車商和泰車 (2207-TW) 和裕日車 (2227-TW) 均表態，7 月至今銷售熱絡，裕日車樂觀估，7 月整體車市規模有望上看 4.2-4.3 萬台，創今年以來單月新高。

裕日車指出，7 月接單明顯較 6 月更好，車市規模逐步上調，不過，目前進口車市占已達 50%，整體數量要看進口車缺車狀況而定，若就買氣而言，7 月是今年以來最好的一個月。

裕日車強調，旗下最受歡迎的進口車款 Nissan Altima 目前仍有足夠庫存可因應需求，另一大進口車款 Nissan Juke 由於今年大改款，預計 9-10 月上市，且幾乎無庫存。

由於第三季有農曆 7 月影響部分銷售天數，裕日車看好第四季，除了 Juke 大改款上市，品牌主力車款之一 Sentra 預計大改款上市，屆時將增添銷售動能。

和泰車則表示，7 月至今銷售推進速度與原先預期的差不多，尤其各大車廠維持促銷活動，車市延續 6 月以來的火熱買氣。

不過，和泰車說明，7 月 1 日至 20 日銷量約 1.8 萬餘台，月減幅和年減幅均逾 10%，原因在於去年農曆 7 月傳統淡市從 8 月 1 日開始，今年則是從 8 月 19 日開始，使部分旺季的買盤會遞延到 8 月中旬前；若扣除農曆 7 月影響，和泰車估 7-8 月銷量可較去年同期成長約 2%。

和泰車也透露，熱門車款如休旅車和 ALTIS 均有缺車狀況，目前下訂至少須等待 1 個多月。