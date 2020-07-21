資金狂潮護體 美股可望再創高峰 科技股扮領頭羊

在 Fed 大力作多下，美國二大科技指數 Nasdap 及費城半導體指數不畏肺炎疫情衝擊，頻創新高，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在全球央行狂撒熱錢之下，持續支撐買盤力道，加上政府的紓困救市政策不斷推出，亦強化市場情緒面，配合明年全球經濟 V 型反轉向上，美股後市仍有機會再創高峰，就類股表現來看，成長趨勢不變的科技股將扮演領頭羊。

蘇聖峰指出，2020 年經濟衰退已無可避免，但目前市場已將焦點轉向 2021 年展望，世界銀行預測 2021 年全球 GDP 成長 4.2%、OECD 預測成長 5.2%、IMF 預測成長 5.4%。如果沒有二次疫情爆發，2021 年啟動的經濟復甦或將在央行的支撐下延續相當長的時間。就現況來看，已有超過 75% 國家 PMI 回到 45，市場對於企業面疑慮降低，除了大型企業的堅韌表現提振了信心，投資人對於疫情造成的損失、現金部位、營運對策與股東回報也有更清楚的理解。對於即將來臨的美股財報季，由於前次展望較保守，此次打敗預期並不難，料將激勵股市持續走強。

蘇聖峰表示，產業方面持續看好科技股未來走勢，如半導體、軟體、線上消費相關族群。在半導體方面，資料中心展望健康，第三季伺服器雖有庫存消化壓力，但預期第四季及明年將回復正成長，另外，中國 5G 基地台建置目標不變，5G 手機升級循環亦可期待。在軟體方面，在疫情影響下，企業全面性的了解數位化轉型的重要性，關注：資料上雲與其後的管理、遠端作業的生產力與負荷能力及零信任環境下的安全等三大方向，遠端及分流工作比重提高，可能為永久模式，整體產業前景的穩固程度持續提高。線上消費更是疫情隔離下最大受惠者，未來成長動能看俏。

資料來源：Datastream, I/B/E/S, Goldman Sachs；資料日期：2020/7/6；台新投信整理

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。