歐美傾力推動綠能政策 亞太風電建置可望加速 世紀鋼迎商機

美國準總統參選人拜登，誓言要在 2035 年前讓美國發電廠達成零排放，並要斥 2 兆美元推動綠能，加上歐盟也在去年底提出「綠色政綱」(Green Deal)，打算撒錢投資綠能，市場看好可望加速亞太地區風電建置速度，水下基礎相關的世紀鋼 (9958-TW)、中鋼構 (2013-TW) 可望成首波受惠者，大啖內需外銷訂單。

美國民主黨準總統參選人拜登 14 日揭櫫了改革美國能源業的重大計畫，誓言要在 2035 年前讓美國發電廠達成零排放，並要斥資 2 兆美元推動綠能。

無獨有偶，歐盟也在去年底提出「綠色政綱」(Green Deal)，誓言要在 2050 年前達到溫室氣體零排放，而目前歐盟正在商討的復甦方案，也計畫撥款 3 成對抗氣候變遷，撒錢投資綠能，同時也刺激經濟成長。

市場分析，歐美相繼端出綠能政策牛肉，亞太地區也將加速推動再生能源發展，而正在蓬勃發展的離岸風電產業，受惠設置成本開始出現下降趨勢，被認為是目前最具經濟可行性的再生能源之一。

以台灣為例，目標 2025 年再生能源發電占比要達到 20%，當中離岸風電要達到 5.5 GW、年發電量 198 億度，台灣離岸風電佈局在亞太國家中，起步相對較早，在地供應鏈也逐漸成形，未來可挟地利之便，外銷東亞、東南亞市場。

以國內業者來看，在水下基礎建設，就有世紀鋼 (9958-TW) 以及中鋼集團中鋼構 (2013-TW) 等業者，其中，世紀鋼拿下國內多個離岸風電水下基礎訂單，在手合約達數百億元，沃旭基樁訂單最快上半年就可以完成，送至台北港組裝，明年陸續出貨給客戶；下半年起將開始生產 CIP62 支套筒式水下基礎 (jacket) 及 69 支基樁，前者公告簽署合約金額為 165 億元，預計 2023 年生產完畢。