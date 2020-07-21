淡馬錫上年股東總回報率下至-2.3% 四年來首度萎縮

新加坡政府基金淡馬錫控股 (Temasek) 在週二 (21 日) 公布了截至 3 月 31 日的年度財報，該公司的投資組合淨值較去年同期下跌了 2.2%，股東總回報率 (TSR) 更下跌至 - 2.3%，是自 2016 年以來首度萎縮。

報告顯示，淡馬錫上一年度的投資組合淨值下滑 2.2% 至 3,060 億星元 (2,140 億美元)，4 年來首度出現萎縮，而去年的淨值則為 3130 億美元。此外，淡馬錫上一年度的股東總回報率 (TSR) 從先前的 1.49% 降至 - 2.3%。

淡馬錫國際執行長 Dilhan Pillay 表示，由於國家主義和貿易保護主義加劇，地緣政治和貿易緊張局勢將給長期投資者和資產擁有者帶來了更多不確定因素。

新冠肺炎 (COVID-19) 直接以及長期影響，更是加劇了這些不確定性，Dilhan Pillay 也警告，地緣政治衝突的升級和新一波疫情的入侵，可能讓全球各國重啟封鎖，未來可能將面臨更多的痛苦。

不過，Pillay 也補充表示，儘管受到疫情衝擊，淡馬錫仍對總體表現感到滿意。他表示：「我們擁有涵蓋上市和非上市的良好投資組合，在穩健性和針對新興和長期趨勢的新投資之間取得了良好的平衡。這些都有助於增強我們的彈性。」Pillay 也建議投資者，將注意力放在數位化和醫療保健等領域主題。

受疫情影響，淡馬錫表示，2020 財年正式年度財報將推遲至 9 月份發佈。