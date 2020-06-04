供應鏈請當心 IDC：今年全球智慧型手機出貨量預期下跌11.9%

根據市場研究數據公司 IDC 的報告顯示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行對經濟帶來衝擊，進而持續影響消費者支出，預期 2020 年全球智慧型手機出貨量將年減 11.9% 至 12 億支；其中，今年上半年智慧型手機的出貨量預期則將下跌 18.2%。

另外，IDC 也預期，直到 2021 年第一季全球智慧型手機出貨量都難以恢復增長。

全球智慧型手機出貨量預測 (圖片：IDC)

IDC 全球行動設備資深分析師 Sangeetika Srivastava 表示：「最初的供給危機，已經演變成全球性需求的問題，全國範圍內的封鎖和不斷上升的失業率，降低了消費者信心，直接在短期內影響了智慧型手機的用量。」

不過，Srivastava 也表示，從好的方面來看，5G 將成為智慧型手機市場復甦的催化劑，並將在 2021 年全球智慧型手機市場復甦中發揮至關重要的作用。

從地區來看，儘管中國經濟仍持續受到疫情的影響，但是，隨著工廠恢復運營，旅行和物流方面的限制緩解，IDC 預期 2020 年中國智慧型手機市場只會出現個位數的下跌。相較之下，在疫情嚴重地區，特別是義大利和西班牙等國家，可能在今年出現兩位數的下跌。

IDC 全球移動設備副總裁 Ryan Reith 表示：「至少可以說，中國的復甦令人印象深刻，特別是考慮到疫情最初對中國的影響。毫無疑問，智慧型手機產業將面臨挑戰，經濟下滑也將導致供應商和價格層出現一些波動。」