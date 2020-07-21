〈5G論壇〉5G基地台涵蓋率與資費 將與4G時期相當

行政院科技會報執行秘書蔡志宏今 (21) 日表示，政府編列近 800 億元 5G 相關預算，積極推動 5G 發展，預期 5G 基地台的涵蓋率、資費及終端設備，未來幾年後都將與目前的 4G 時期相當。

蔡志宏今日出席「賦能產業新未來」5G 論壇，並以「後疫情時代，台灣 5G 政策新思維」為主題進行分享。

蔡志宏認為，2008 年發生金融海嘯時，雖然經濟遭遇困境，但通訊、手機卻蓬勃發展，當年台灣在經濟震盪時期，迎來最好也是最壞的年代，而這回新冠肺炎爆發，台灣的 5G 發展也在亂局中、掌握先機，迎來新的機會。

蔡志宏指出，由於 5G 具有高頻段、波長短、繞射能力差、覆蓋範圍較小、穿透力差等特性，基地台數量必須比 4G 增加數倍，也是 5G 務實面的挑戰，不過目前政府也提供相關支援給電信商，隨著全台 5G 涵蓋率增加，預期未來幾年，5G 涵蓋率、資費、終端設備發展都能與 4G 相當。

對於 5G 應用發展，蔡志宏表示，目前 5G 應用主要是 5G 應用的延伸，如影音朝向更高畫質，演唱會等大型聚會場所，享受更新的體驗；另外 5 垂直新興應用則是發生在特定領域，如智慧交通、智慧工廠、智慧整合等，5G 導入特定場域，如同長期的催化劑，帶動產業加速數位轉型。