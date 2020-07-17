5G投資成本壓力重 電信三雄除息後全貼息

電信三雄陸續除息，繼中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 除息後，台灣大 (3045-TW) 今(17) 日接棒，每股配發 4.75 元，參考價 109.5 元，不過受 5G 高額投資成本影響，台灣大未隨大盤震盪走高，盤中持續在盤下震盪，陷貼息窘境；總計電信三雄除息後，股價都持續下跌，填息路漫長。

5G 本月初開台，電信三雄磨刀霍霍迎新商機，但外界認為，基地台建設仍在初期布局階段，加上頻譜競標金額龐大，恐影響業者後續攤提及折舊費用。

外資認為，台灣 5G 資費相比其他國家低，其中，韓國吃到飽月租費達 3500 元，中國雖未有吃到飽，但每月網路流量 300GB、資費 2600 元；台灣 5G 資費與韓國、中國相比仍相對便宜，不利電信業的 ARPU 成長。

電信三雄陸續除息，由電信龍頭中華電打頭陣 7 月 2 日除息；遠傳則在 14 日除息，電信業者均依舊呈現貼息。

台灣大受惠旗下 momo 電子商務業績暴增，帶動集團營運同步成長，近年更坐穩電信獲利王寶座；台灣大上半年每股純益每股純益 2.26 元，擠下中華電的 2.17 元、遠傳的 1.25 元。

台灣大第 2 季稅後純益 85.7 億元，季增 3%、與去年同期持平，每股純益 1.1 元；上半年稅後純益 63.6 億元，年增 1.4%。