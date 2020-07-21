〈5G論壇〉政府推5G三大方向 要讓資費更親民 編列補助近800億元

國發會主委龔明鑫今 (21) 日出席「5G 啟航賦能產業新未來」論壇提到，5G 仍在初期發展階段，未來創新想像空間大，政府也編列 5G 相關預算金額約 700、800 億元，將運用在 5G 基礎建設、縮短城鄉差距及讓資費更親民。

龔明鑫說，政府編列近 800 億元 5G 預算，包括台灣 5G 行動方案約有 204 億元、大 A + 計畫約 50 億元，另外去年提出的前瞻 2.0 計畫，其中也編列 500 億元推動 5G 發展，預算主要運用在加速 5G 基礎建設、縮短城鄉數位落差、資費可望更親民，甚至能進一步推動 5G 資安及試驗場域。

龔明鑫表示，全球已有超過 30 個國家 5G 商轉，台灣也急起直追，政府扮演執行頻譜、實驗場域、法規的角色，隨著中華電 (2412-TW)5G 開台，電信商也陸續啟動 5G 網路，台灣 5G 也是國際前段班。

龔明鑫指出，台商回流投資金額達到 7000 億元，且許多台商打算興建新廠，並導入 5G 製造、相關創新應用，另外，無人自駕車實驗性上路，帶動智慧交通興起，以及遠距醫療及照護也逐步啟動。

中華電董事長謝繼茂致詞表示，今年 2 月完成 5G 頻譜競標後，中華電在結標當日下午就簽屬 74 億元採購合約、6 月底開台 5G，並在全台 22 個縣市設置 5G 基地台，讓全台都能體驗到 5G 速度，此外，軟體應用上，提供消費者影音串流服務、另外還有 13 項垂直領域應用，藉此加速產業數位轉型。