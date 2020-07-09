國光生6月營收月增逾7倍 下半年流感疫苗出貨迎旺季

疫苗大廠國光生 (4142-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收，由於開始提供賽諾菲集團旗下 Protein Sciences 疫苗，帶動單月營收 5172 萬元，月增 714%、年減 28.96%；預期本季底國內將啟動公費四價流感疫苗施打，流感疫苗出貨帶動下，營收可望登全年高峰。

國光生第 2 季營收 6308 萬元，季減 82.8%、年減 40%；上半年營收 4.3 億元，年增 159.88%。

國光生過去與法國賽諾菲集團的 Protein Sciences 公司展開生產合作，一同研發疫苗 Flublok，國光生今年生產 Flublok 的訂單量多於去年，並從 6 月開始出貨，預計 9 月底前全數出貨完畢。

展望今年，國光生表示，今年公費流感疫苗已招商完畢，取得約 6 成、近 370 萬劑流感疫苗，法人表示，國光生去年約有 150-160 萬劑公費疫苗受政策影響遞延至今年初交貨，加上今年取得的標案疫苗量，今年營收可望優於去年，虧損將再收斂。

新冠疫苗開發方面，國光生指出，已在今年 6 月申請一期人體臨床試驗申請，若順利通過主管機關審查，將可在 8 月開始人體臨床試驗；在產能安排上，已與合作生產廠商開始量產前準備工作，未來將有足夠產能滿足國內需求。