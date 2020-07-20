台股量縮震盪外資偏愛PCB股 買超金像電、華通及欣興

台股今 (20) 日以小跌 7.02 點或 0.06% 以 12174.54 點作收，成交值 1743.29 億元。三大法人同步買超，合買 50.55 億元，外資偏愛 PCB 族群，買超前兩名個股為金像電 (2368-TW)、華通 (2313-TW)，欣興 (3037-TW) 也在買超前 10 名之列。

今日集中市場自營商買超 0.08 億元，投信買超 6.42 億元，外資及陸資買超 44.05 億元。期貨市場方面，外資期貨淨多單增加 232 口，未平倉合約口數增加 29158 口。

今天集中市場外資買超較多個股為，金像電、華通、仁寶、國光生，聯強、國產、欣興、緯創、榮成、廣達；今天集中市場外資賣超較多的個股為，鴻海、臺企銀、友達、和碩、華邦電、亞泥、群創、元大金、兆豐金、寶成。

今天集中市場投信買超較多的個股為，聯電、兆豐金、開發金、緯創、華通、台虹、永豐金、光寶科、仁寶、台泥；今天集中市場投信賣超較多的個股為，台積電、晶電、國光生、台光電、世芯 - KY、惠特、巨大、京元電、美時、健策。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，臺企銀、聯電、正崴、華通、鴻海、金像電、達欣工、宏達電、旺宏。今天集中市場自營商賣超較多的個股為，仁寶、緯創、國泰金、致伸、宏碁、友達、中華電、群創、台積電、台達電。

證券分析師黃漢成指出，今天防疫股由恆大 (1325-TW)、康那香 (9919-TW) 等防疫口罩股為先鋒，生技、醫療股成吸引買盤指標，也造成生技股收盤跌停家數減少。