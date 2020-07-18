〈能源盤後〉新冠病例竄升 激起需求擔憂 原油收低 唯週線變化不大

週五 (17 日) 交易，原油期貨價格收低，但與上週收盤價相差不大，係因美國與全球其他地區新冠確診人數持續上升，增加原油需求的前景不確定性。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，OPEC+ 8 月起縮小減產規模，自現行的 970 萬桶 / 日降至 770 萬桶 / 日，但這對市場似乎「毫髮無損」。

「雖然近幾週因為封鎖限制有所緩和，原油需求已經上升，但有鑑於全球經濟狀態以及美國新冠確診病例上升，現在縮小減產規模恐怕太早了。若有任何跡象顯示，封鎖關閉措施又重新導入，或者全球成長更深度崩潰，都可能引發需求端的恐懼，最終會讓 WTI 原油和 Brent 原油都受到下行衝擊。」

美國週四新增 7 萬名以上新冠病例，刷下單日最多新增人數紀錄，目前確診人數近 1400 萬人，各地區為防止疫情擴散又重啟了行動限制措施。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 16 美分或約 0.4%，收每桶 40.59 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 23 美分或 0.5%，收每桶 43.14 美元。

根據道瓊市場數據，本週 WTI 原油上漲 0.1% 或每桶 4 美分；Brent 原油下跌 0.2% 或 10 美分。

Otunuga 指出，「從技術面來看，WTI 油價正努力突破日線圖上的 41 美元，如果在此價位以下持續疲弱，可能會跌回至 36 美元。」

Jefferies 分析師 Jason Gammel 表示，至少目前看來，市場似乎對 OPEC + 縮小減產規模一事「感到放心」，認為該行動不會壓垮需求復甦，反而是先前減產不力的成員必須彌補減產缺口這一點將有所幫助。」

「OPEC + 向來有高度紀律性，倘若第二波 COVID 扭轉了需求成長趨勢，我們預期 OPEC + 屆時將把增量的石油自市場淘汰，我們也預期美國產量會因低活動水準而持續下降。」

Jefferies 將今年下半年 Brent 原油價格預期自每桶 37 美元調升至 43 美元，同時維持 2021 年和 2022 年的價格預期不變，分別為每桶 48 美元和 55 美元。

EIA 週三公布，上週 (7/10 止) 美國原油供應量下降 750 萬桶，讓當天 WTI 和 Brent 原油價格登上 4 個多月來的最高收盤價。

貝克休斯（Baker Hughes BKR）週五公布，本週活躍的美國石油鑽機數量減少了 1 個，降至 180。該數據已經連續 18 週下降，表明未來產量下降。

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