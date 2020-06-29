美頁岩油先驅 崔石比克能源正式申請破產保護

美國頁岩革命的先驅及典型代表 Chesapeake Energy(崔石比克能源)(CHK-US)，週日 (28 日) 申請破產保護，成為自 2015 年以來，美國最大的石油天然氣生產商破產案。

這家公司陷入困境已有一段期間，今年石油及天然氣價格的暴跌，更讓損失擴大。Chesapeake 指出，公司援引《美國破產法》第 11 章申請破產保護，旨在全面清理企業負債並進行重組，以實現可持續的資本結構。

Chesapeake 表示，此次重組將有 70 億美元的債務消滅。這家公司已獲得 9.25 億美元的債務人資產融資，以便在破產程序中繼續運營。

此外，他們原則上已與某些現有貸方達成協議，以達成破產後的 25 億美元債務融資，以及 6 億美元新股的支持承諾。

據知情人士表示，富蘭克林資源公司和富達公司是最大的債權人，在公司重組後，它們將成為主要的股權持有人。知情人士說，公司未來經營上將大幅減低產能，僅以幾台天然氣鑽機而不採用石油鑽機。

Chesapeake Energy 由 Aubrey McClendon 於 1989 年成立，是早期頁岩油的開拓者，讓美國由天然氣進口國轉變為出口大國。2008 年，公司市值曾達 375 億美元，在高峰時期，公司擁有 175 台鑽機，在全美各地運營。

但公司為求快速擴張，也承擔沉重的債務，達 200 多億美元。McClendon 於 2013 年被迫辭職，並之後因涉嫌在競標中密謀操控價格被訴，隨後車禍身亡，公司則進入長年的打消債務努力。

據《紐約時報》報導，Chesapeake 在 2020 年第 1 季虧損 83 億美元，截至今年 3 月底，公司持有現金 8200 萬美元，截至 2019 年年底，該公司有 95 億美元債務。