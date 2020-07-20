〈緯創賣廠予立訊〉短期營收有壓 早盤一度重挫逾9%逼近跌停

代工大廠緯創 (3231-TW) 傳出擬出售昆山廠予立訊，震驚市場，因該廠主要生產蘋果 iPhone 訂單，市場解讀，此舉恐代表紅色供應鏈進一步搶食蘋果訂單，牽動台廠布局，緯創受消息影響，今 (20) 日股價開盤重摔，早盤最低來到 32.3 元，跌逾 9%，直逼跌停價。

緯創 17 日公告，將出售旗下昆山緯新資通、江蘇緯創投資給中國立訊集團，交易對價金額人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元)，預計年底前完成；市場解讀，立訊此舉有助取得更多蘋果訂單，但同時將衝擊既有鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創分食蘋果訂單局面。

緯創近年持續優化業務組合及全球布局，以因應外在環境變遷，並加速投入 5G、人工智慧 (AI)、車載裝置與智慧醫療等新事業領域發展，強化公司產品組合、提升獲利，不過法人指出，緯創出售昆山廠，恐讓緯創營收出現龐大缺口，未來該如何補足仍值得關注。

營運方面，緯創受惠遠居商機延續，6 月營收續創今年單月新高，也是歷年同期新高，第 2 季營收達 2211.94 億元，季增 27.35%、年增 7.61%，累計今年前 6 月合併營收達 3948.78 億元，年減 4.1%，展望第 3 季，估筆電出貨量將小幅衰退，伺服器、桌機、顯示器則可望保持成長。