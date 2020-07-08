代工廠Q2營收 緯創季增近3成 英業達寫新高

代工廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今(8) 日公告 6 月營收，受惠筆電、伺服器需求暢旺，雙雙創下今年單月新高，第 2 季營收季增幅也達雙位數，其中，英業達 6 月、第 2 季營收同創歷史新高，展望第 3 季，業者表示，筆電出貨將回到過往水準，伺服器則可維持高檔。

緯創 6 月受惠遠居商機延續，筆電、伺服器需求維持高檔，單月合併營收達 790.01 億元，月增 4.89%、年增 1.91%，續創今年單月新高，也是歷年同期新高，第 2 季營收達 2211.94 億元，季增 27.35%、年增 7.61%，累計今年前 6 月合併營收達 3948.78 億元，年減 4.1%。

出貨方面，緯創 6 月筆電、伺服器出貨分別達 180、21 萬台，皆月增 5%，維持高水位，桌機出貨 80 萬台、月減 5.88%，顯示器則出貨 80 萬台，持平上月。

緯創第 2 季筆電出貨 520 萬台，季增 46.48%、年增 23.81%，顯示器、伺服器分別出貨 235 萬台、61 萬台，優於首季且年增逾 1 成，桌機則出貨 255 萬台，持平首季，但年減 25%。

緯創表示，遠距商機可望延續至第 3 季，但下半年整體終端市場需求仍不明朗，加上第 2 季基期較高，估第 3 季筆電出貨量將季減 5-10%，達 460-490 萬台，恢復過往水準，伺服器、桌機則可望季增雙位數，顯示器則有個位數成長。

緯創進一步指出，若從各產品出貨量來看，預期今年上下半年筆電出貨將相當，全年則維持去年 1740 萬台水準，下半年伺服器則將有新客戶加入，估全年保持雙位數成長，顯示器持平去年，桌機則較去年衰退。

英業達 6 月合併營收達 534.08 億元，月增 15.95%、年增 11.95%，受惠遠端工作、遠距教學商機延續，帶動筆電、伺服器出貨成長，累計第 2 季營收達 1487.57 億元，季增 67.75%、年增 16.3%，6 月、第 2 季營收皆創歷史新高，

英業達累計今年前 6 月合併營收達 2374.36 億元，年減 2.16%，出貨方面，英業達 6 月筆電出貨量達 200 萬台，月增 17.65%，年增 5.26%，累計第 2 季出貨達 570 萬台，季增 67.65%、年增 16.33%。

英業達指出，第 2 季在遞延訂單、在家辦公等遠距需求帶動下，筆電、伺服器出貨量皆維持高檔，預期第 3 季筆電將回歸過往水準，達 490 萬台，季減約 1 成，伺服器則在美系資料中心客戶拉貨下保持雙位數成長，智慧裝置也預期優於上半年，但因屬消費性電子產品，還要觀察市場狀態。

另一方面，英業達去年配合客戶要求分散風險，目前包含上海、馬來西亞都有生產基地，集團也評估在越南設公司、基地，分散生產風險，據了解，英業達越南廠目前已在動工，最快 9 月起開始投產，第 4 季可望貢獻營收。