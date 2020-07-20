盤前財經大事搶先讀2020年07月20日

今日操盤前瞻

法說會：晶豪科

除權息：康那香、致伸、敦泰、橘子、旺矽等

〈台股風向球〉台積電投下定海神針 待市場信心凝聚

台股過去一周高檔震盪驚驚漲，居高思危氣氛轉濃，法人指出，樂觀情緒略見緩和，原因在於上市櫃生技醫療指數重挫 8.45%、19.24%，不少投資人短期再積極進場的投資信心受到不小衝擊，不過多頭格局未變，美股維持震盪走高，預料接下來一周壓回風險升溫，但在台積電的帶領下，回檔整理空間也有限。閱讀全文...

鴻海 Fii 發布白皮書 要打破近十年製造業窘境

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii) 發布《2020 工業富聯燈塔工廠白皮書》，提出製造轉型的三大抓手和兩大基本點，目標打破近十年全球製造業的生產率停滯不前的困境。閱讀全文...

舊觀念要更新 壽險不是只有身故才能領

許多老一輩的長者傳說「壽險是死了才能領」，其實不然，宏泰人壽表示，像是「利變壽險」，除了擁有壽險保障及符合主管機關規定的身故給付對保單價準備金最低比率以外，也涵蓋資產配置需求，其中許多項目都是生存期間可以請領的，包括：祝壽金、生存金、增值回饋產生的現金或儲存生息等。閱讀全文...

〈觀察〉LIBOR 退場牽連太廣 盤點各項風險成銀行大課題

LIBOR(倫敦銀行同業拆借利率) 是全球銀行業引用度最高的利率指標，但 LIBOR 退場在即，由於 LIBOR 在銀行許多商品業務牽連的範圍廣泛，為了及早辨識全行 LIBOR 曝險分布，各銀行業者均審慎應對，其中盤點各項風險藉以規畫完整轉換計畫，因應 LIBOR 退場所帶來的衝擊，成了銀行業未來一年的一大課題。閱讀全文...

〈分析〉中國經濟今年前低後高 明年先高後低？

中國公佈第二季 GDP 年增率已由負轉正，超出預期，並成為全球第一個走出疫情負面衝擊的重要經濟體若從大方向來看，中國第二季 GDP 翻揚主要有三大因素。閱讀全文...