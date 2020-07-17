緯創擬出售昆山、江蘇子公司給立訊 金額138億元

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (17) 日發布重訊，公告將出售旗下昆山、江蘇子公司給中國立訊集團，交易對價金額暫定為人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元)，預計年底前完成；市場解讀，立訊此舉將有助打入蘋果供應鏈，取得更多蘋果訂單。

立訊近期積極布局蘋果，除取得蘋果 AirPods 訂單外，也計畫搶進 iPhone、MacBook 供應鏈，此次買下緯創昆山、江蘇子公司，市場解讀，正是瞄準蘋果訂單；緯創近年將 iPhone 組裝業務重心移往印度，並擴大全球布局，陸續加碼投資越南、印度廠，因此一直傳出緯創打算出售昆山廠。

緯創表示，董事會今日通過出售集團旗下緯新資通 (昆山) 有限公司、緯創投資 (江蘇) 有限公司及相關業務給立訊集團，後續將簽署正式交易文件、合約，並依法登記、備案或取得相關主管機關核准，預計今年底前完成程序。

展望未來，緯創表示，將持續聚焦業務組合及全球布局優化，以因應外在環境變遷，並加速投入 5G、人工智慧 (AI)、車載裝置與智慧醫療等新事業領域發展，強化公司產品組合、提升獲利。

目前緯創營運據點除台灣營運總部，還包含墨西哥、印度、馬來西亞、越南、捷克與中國等製造據點持續加碼投資，值得注意的是，董事長林憲銘日前曾表示，今明兩年將擴大布局全球市場，預期今年非中國產能比重將達 22-25%，明年更將上看 5 成。