看好後疫情時代報復性需求 智崴下半年營運估優於上半年

遊戲體感設備大廠智崴資訊 (5263-TW) 今年上半年營運受疫情影響，不過，智崴集團董事長暨執行長歐陽志宏表示，目前訂單均未取消，只是遞延，在各國陸續解封下，預期下半年營運將可優於上半年，並看好後疫情時代的報復性需求動能。

智崴上半年受疫情影響，營收 5.91 億元，較去年衰退 36.8%。歐陽志宏指出，上半年營收主要來自影片內容，但 5 月起營收已逐步回溫，中國市場最先恢復，越南、美國也已陸續解禁。

雖然今年營運成長計畫受疫情影響恐難達成，不過，歐陽志宏表示，上半年客戶訂單均未取消，只有遞延，也有短急單出現，加上今年在疫情衝擊下，許多體質不佳的同業退出市場，待疫情趨緩，各國陸續解封後，看好後疫情時代下的報復性需求動能。

為因應後疫情時代的報復性訂單需求，智崴上半年積極優化產能，發展新技術與新產品，目前一年產能約 30 部影片，優化後可達到 40 至 50 部，第 4 季有機會推出小型新產品。歐陽志宏認為，第 3 季營運將優於第 2 季，下半年也會比上半年好，若疫情逐步趨緩，第 4 季營運有機會比第 3 季更好。

雖然國外市場受疫情影響，但國內市場已迎來國旅需求，歐陽志宏表示，民眾無法出國，可透過虛擬方式體驗國外美景，預計年底前會有 5 至 8 支影片陸續推出，未來也可望與免稅店合作，推進營運成長動能。

智崴 i-Ride 5D 飛行劇院暑假期間推出《飛越澳洲》及《飛越加拿大》2 部影片，及熱門強檔片《飛越美國》、《飛越全世界》及《地球保衛戰》，透過沉浸式 5D 體感飛行，飛遍世界各地，讓更多人不出國也能認識、並欣賞澳洲與加拿大美景。