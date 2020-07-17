中鋼9月內銷盤價漲1.49% 連三個月走揚

中鋼 (2002-TW) 今 (17) 日公告 9 月盤價，隨著世界各國陸續重啟經濟活動後，帶動歐洲、中國，以及日韓等地鋼價走揚，中鋼 9 月內銷盤價同步小幅調漲，漲幅 1.49%，連三月上漲。

中鋼指出，最新 6 月歐美、大陸、日、韓、東南亞與台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 均呈上升趨勢，雖各國經濟復甦速度不一，但總體朝向正面穩定走勢明確。

近期國際鋼市持續回溫，歐洲地區急速拉抬、日本對外銷市場提漲 20 美元 / 噸、韓國鋼廠對內銷價格調漲 25 美元 / 噸，而大陸更因車市、基礎建設復甦刺激鋼價攀至近期新高。

此外，近日因大陸華南、日本九州豪雨成災，中鋼認為，洪災平息後，預計將帶動相關重建需求，加上中國為加速經濟重回正軌，推出「新基建」政策，投資規模達人民幣 1.2 兆元基礎建設方案，有望提升下半年鋼鐵用量。

考量各國用鋼產業對市場信心回升、鐵礦原料價格仍居高不下，中鋼 9 月盤價續漲，惟台幣近期升值，為降低進口鋼品誘因並協助下游外銷接單， 9 月份內銷鋼品盤價僅作小幅度調漲，熱軋的鋼板、軋延料、一般料、冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料，每噸漲 300 元、電磁鋼捲每噸調漲 500 元，平均調幅 1.49%。