〈中鋼盤價〉用鋼需求回溫可期 月盤再精進目標今年達成「N+1」

中鋼 (2002-TW) 看好，隨著疫情放緩，各產業供應鏈、全球各大經濟體陸續解封恢復正常，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期；而為了協助下游接單更為順暢，中鋼也決定，今年內月盤制度要由 N+2 精進為 N+1，以符客戶期待。

中鋼表示，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，全球終端消費與貿易投資皆受嚴重衝擊，各國防疫措施引發供應鏈危機及人流、物流受阻，下游客戶遭受擋單及延後出貨案例層出不窮，整體需求及接單動能不足，使各國經濟數據表現不佳。

不過，近期疫情趨緩、各大產業供應鏈恢復、各大經濟體陸續解封，加速重啟振興經濟措施，中鋼預期，全球經濟將重拾成長動能，國內成長動能將可逐漸恢復。

國內方面，中鋼指出，政府推動之前瞻基礎建設、兆元投資及六大核心戰略產業等擘劃，民間及國際大廠將持續加碼投資台灣，對台灣鋼鐵產業亦是長期利多。

此外，為減緩疫情對市場的衝擊，今年全球各大鋼廠均致力於降載減產或關閉部分高爐，也有助市場供需平衡及價格穩定。

而中鋼本次盤價會議除了討論 7 月、第三季盤價外，也針對現行月盤制度優化，中鋼認為，疫情期間在歷經前所未有之市場變化後，已印證月盤制度具有迅速因應市況並協助下游接單之優點，預定今年內將月盤制度由 N+2 盤更精進為 N+1 盤，以符客戶期待。