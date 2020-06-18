〈中鋼盤價〉國際鋼市回溫 8月盤價連2漲 平均漲幅3.7%

國內鋼鐵龍頭中鋼 (2002-TW) 今 (18) 日公告八月內銷盤價，反應鐵礦砂、煤炭等原料價格飆漲，加上國際鋼價走揚，國際鋼市氛圍樂觀，中鋼八月盤價續漲，平均漲幅 3.7%。

中鋼指出，隨著歐美、亞洲新冠疫情趨緩，各國政府開始解除封鎖措施，各產業陸續復工帶動生產動能，下半年全球經濟可望從谷底復甦。

亞洲市場來看，中鋼指出，中國鋼市內需強勁，社會及重點鋼企庫存由高峰下降 40%，有效推升當地流通行情，寶武、鞍鋼等主力鋼廠七月份盤價每噸大漲約 40 美元，日、韓、印、俄也同步推升 30 美元以上，越南河靜鋼廠亦開漲盤，國際鋼市展望樂觀。

此外，原料方面，國際鐵礦砂因受巴西礦場減產及大陸港口鐵礦庫存明顯去化帶動，價格創近期新高，已突破每噸 100 美元大關，趨勢仍向上攀升，也支撐鋼價上漲態勢。

中鋼認為，鋼鐵主要下游產業如汽車與房地產等消費市場逐漸重拾成長動能，將有助台灣鋼市後續發展，考量鐵礦與廢鋼等煉鋼成本及下游客戶競爭力，八月份內銷鋼品盤價作適度調漲，平均漲幅 3.7%。

以中鋼月盤各項產品來看，熱軋鋼板每噸上漲 1200 元、電磁鋼捲也上漲 1000 元、熱軋及冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料均上漲 900 元，熱軋軋延料每噸漲 600 元。