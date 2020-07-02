5G資費帶動ARPU成長有限 中華電除息首日陷貼息

電信三雄將陸續除息，今 (2) 日由電信龍頭中華電 (2412-TW) 打頭陣，去年盈餘每股將配息 4.226 元，除息參考價 112.5 元，不過，市場認為，台灣 5G 資費相比其他國家低，帶動電信商 ARPU(每用戶平均收入) 成長有限，消息影響下，中華電早盤股價跌逾 1%，最低至 111 元，持續在盤下震盪，陷貼息窘境。

中華電本周宣布 5G 開台並公布資費，其中，5G 吃到飽入門款資費為 1399 元，不過，外資認為，韓國吃到飽月租費達 3500 元，中國雖未有吃到飽方案，但每月網路流量 300GB、資費 2600 元；台灣 5G 資費與韓國、中國相比仍較便宜，因此，對電信業的 ARPU 成長恐有限。

中華電也將在全台建設 2000 座基地台，涵蓋全台 22 縣市及重要交通樞紐，今年底將完成建置 4000 座基地台，預計 3 年則將超過 1 萬座。

中華電除息後，接下來由遠傳 (4904-TW) 接棒，預計 7 月 14 日除息，每股配發現金股利 3.25 元；台灣大 (3045-TW) 則預計 7 月 17 日除息，每股配發現金 4.75 元，由於中華電除息首日貼息，法人認為，其餘兩檔個股除息行情恐有壓。

中華電 5 月營收 161.1 億元，月增 2.48%、年減 3.5%；稅後純益 28 億元，月減 0.36%、年增 9.6%，每股純益 0.36 元；前 5 月營收 799.8 億元，年減 5.4%；稅後純益 138.8 億元，年增 0.7%，每股純益 1.79 元。