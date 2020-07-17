紓困3.0續鎖定製造業 經長：下周政院拍板

政院協助產業紓困，推出紓困 2.0 計畫，但日前相關預算已見底，提早結束受理，據了解，政院將推出紓困 3.0 計畫，經濟部長王美花今 (17) 日在節目受訪時指出，已研擬紓困 3.0 計畫，鎖定製造業、會展業，預計下周送交行政院拍板。

王美花表示，經濟部紓困計畫原本鎖定服務業、製造業，但隨著國內振興措施實施，服務業自 6 月開始明顯復甦，但以外銷出口歐美的傳產、紡織、工具機、手工具、汽車零組件業等仍顯疲弱，將持續鎖定為下一階段紓困重點。

至於紓困 3.0 預算額度，王美花指出，日前政院已修訂相關特別條例，預計最多可再編列 2100 億元特別預算，因此目前不會再特別編列預算，但具體金額仍有待行政院拍板再公布。

不過紓困 2.0 已提早結束受理，紓困 3.0 是否可及時協助廠商，王美花表示，經濟部可以先行受理廠商紓困。

振興券三倍券方面，王美花表示，目前領取狀況踴躍，累計兩天以來，已有逾 500 萬人領取紙本券，對刺激消費成效有信心，而根據經濟部統計，截至今日上午 11 點時，已有 583.2 萬人領取紙本三倍券，其中超商超市領取占比約 67.6%、郵局則占 32.3%，另外採行數位綁定的則有 173.9 萬人。