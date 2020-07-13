經濟部加印500萬份紙本三倍券 7/20可達1700萬份

振興三倍券紙本預購人數突破千萬人，占整體預購人數逾 8 成，加上周三 (15 日) 郵局將啟動實體販售，經濟部原規劃印製 1200 萬紙本券已不足支應紙本券需求，經濟部長王美花今 (13) 日證實，將加印逾 500 萬份紙本券，估 7 月 20 日前可備齊 1700 萬份紙本券。

王美花表示，振興三倍券將開放領取使用，但根據過往經驗，前三天將有超過 6 成民眾前往領取、購買，建議民眾可以盡量分流領取，至於郵局、超商是否提供晚鳥領取優惠，還在與業者溝通討論中。

媒體詢問，電子綁定比重低是否不符合預期，王美花回應，還有近 1000 萬人尚未預購，但不論民眾選擇實體或電子綁定，都有助刺激消費。

根據經濟部統計，截至今日 11 點為止，總預購人數達 1195.59 萬人，其中，紙本預定人數達 1036.78 萬人，比重高達 86.72%，數位綁定則僅達 13.28%。

總預購人數中，選擇紙本三倍券人數達 1036.78 萬人、數位綁定則有 158.81 萬人，其中超商事務機預定紙本振興券比重，占紙本券預定人數達 94.79%；數位綁定方面，選擇綁定信用卡占比達 67.31%，約有 106.89 萬人，其次則為行動支付、電子票證，占比分別為 19.81%、12.88%。