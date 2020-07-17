〈台股盤前〉美股收黑台積電ADR抗跌 可望支撐行情

美股周四全面收黑，不過，在法說會展望正向下，台積電 ADR 逆勢收長 0.8%，法人看好，可望支撐台股今日行情，相關的半導體設備、供應鏈等概念股等，也預計成為今日盤面觀察對象。

美國初請失業金數據高於預期、加上新冠疫情沒有趨緩的跡象，美股四大指數同步收黑，道瓊下跌 135.39 點或 0.5%、那指下跌 76.66 點或 0.73%、標普 500 下跌 10.99 點或 0.34%、費半下跌 8.25 點或 0.4%。

不過，台積電第二季每股純益 4.66 元、上半年 9.17 元雙雙改寫歷史新高，公司預估，第三季營收季增上看 1 成，也上調全年財測，營收至少成長 2 成以上，優於產業平均 14-19%。

此外，由於客戶對先進製程需求續強，台積電也將全年資本支出由 150-160 億美元，上調至 160-170 億美元，較去年大幅成長超過 13%。

在財報亮眼、展望正向下，台積電 ADR 無懼美股弱勢，逆勢收漲，法人看好可望支撐台股今日行情，此外，資本支出向來是設備廠營運先行指標，再度上調，也等同為台設備廠營運挹注成長動能。

其餘市場消息方面，國巨董事長陳泰銘再度重申，由於疫情影響變數大，下半年被動元件景氣仍不明朗，但也不用太悲觀，看好國巨併購基美與普思後，將有 7 成的營收來自高階產品，有助集團營收結構改善。

另一方面，同欣電斥資 50 億元，在桃園八德擴廠，預計 2022 年第三季開始投產，董事長陳泰銘指出，儘管疫情等不確定因素存在，但受惠客戶需求穩定，加上 CIS 應用擴展到更多 5G 與車用領域，以及併購勝麗效益顯現，明年營收達百億元已不是目標，新廠投產後同欣電更將迎來爆發性成長。