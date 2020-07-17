〈美股盤後〉 蘋果微軟領跌科技股 台積電ADR漲0.80% 四大指數盡墨

週四 (16 日) 儘管大摩財報優於預期，但美初請失業金數據高於預期、加上新冠疫情沒有趨緩的跡象，美股四大指數同步收黑，道瓊跌逾 100 點，那指跌幅近 1%，微軟、蘋果領跌科技股，台積電 ADR 逆勢上漲 0.80%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,360 萬例，死亡數突破 58.6 萬例；美國迄今累計確診數超過 350 萬，死亡人數超過 13.8 萬。

週四 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 135.39 點，或 0.50%，收 26,734.71 點。

標普 500 指數下跌 10.99 點，或 0.34%，收 3,215.57 點。

那斯達克指數下跌 76.66 點，或 0.73%，收 10,473.83 點。

費城半導體指數下跌 8.25 點，或 0.40%，收 2,055.92 點。

標普 11 大板塊多收低，僅 4 大板塊收紅。公用事業、資訊科技和房地產板塊領跌，通訊服務、材料與必需消費品領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅臉書微升。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.43%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.23%；臉書 (FB-US) 上漲 0.27%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.13%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.98%。

道瓊 30 檔成分股以波音領跌。波音 (BA-US) 下跌 4.92%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.65%；Visa (V-US) 下跌 1.55%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.34%；威訊通訊 (VZ-US) 上漲 1.31%。

費半成分股延續昨日跌勢。Microchip (MCHP-US) 下跌 2.08%；AMD (AMD-US) 下跌 0.76%；美光 (MU-US) 下跌 0.81%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.19%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.46%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.90%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.47%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.80%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.24%。

焦點個股、財報消息

週四科技股賣壓來襲之下，台積電 ADR (TSM-US) 仍逆勢上漲 0.80%。台積電 (2330-TW) 16 日法說報喜，由於 5G 應用動能強勁，台積電看好將持續驅動半導體產業成長，上調今年半導體產業 (不含記憶體) 、晶圓代工產業產值，及今年營收預估值。

社交平台推特 (TWTR-US) 證實遭駭客入侵，包括美國前總統歐巴馬、前副總統拜登、「股神」巴菲特等多位名人帳號都接連遭殃，拖累其週四股價下滑 1.09%。

美國銀行 (BAC-US) 於週四盤前公布 2020 財年第二季財報，EPS 為 37 美分，淨利達 32.8 億美元，該行因利潤減少而股價下跌 2.72%。

摩根士丹利 (MS-US) 於週四盤前公布 2020 財年第二季財報，受惠於交易業務的亮眼成績，促使 Q2 營收增長 30% 至 134 億美元，EPS 達 1.96 美元，其股價上漲 2.51%。

嬌生 (JNJ-US) 週四盤前公布 2020 財年第二季財報，營收優於市場預期，該公司也提高了 2020 全年財測前景，其股價上漲 0.67%。

Netflix (NFLX-US) 週四股價上漲 0.79%，該公司盤後發布最新財報，新增訂閱戶低於預期，拖累其盤後股價下跌逾 9%。

美國航空 (AAL-US) 表示航空旅行需求再次放緩，其股價下跌 7.37% 至每股 12.45 美元。

經濟數據

美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 130，預估 125，前值 131.4

美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 1733.8，前值 1806.2

美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 137.5，前值 143.7

美國 6 月零售銷售月增率報 7.5%，預估 5.5%，前值 17.7%

美國 6 月核心零售銷售月增率報 7.3%，預估 5.4%，前值 12.4%

費城 Fed 7 月製造業指數報 24.1，預估 20.0，前值 27.5

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

R.W. Baird 投資策略師 Willie Delwiche 表示：「經濟數據表明，目前仍然存在挑戰。美國國會最好團結以採取行動，通過另一項財政刺激措施。」

Delos Capital Advisors 投資策略長 Andrew Smith 稱：「今日市場呈現良好跡象的初步跡象，即資金正從完全超買那斯達克市場，流向那些預示經濟開始更加穩固的股票。」

西北共同財富管理投資組合經理 Matt Stucky 表示：「這些科技股估值已遙遙領先於市場的其他股票。隨著財報季臨近，這可能會成為科技股小幅回檔盤整的催化劑。」

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 對此表示：「股市肯定存在波動，某些經濟產業順利復甦，但現在我們看到一些州重新封鎖了，雖然我們不預期會有全面性的封鎖，但問題是在經濟復甦的速度會有多快？」