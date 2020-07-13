竹縣AI智慧園區8月公告招商 宣明智：竹北比內科更具優勢

新竹縣政府今 (13) 日舉辦「國際 AI 智慧園區產業專用區設定地上權案」招商說明會，吸引智慧應用、軟體設計、不動產開發經營金融、保險等 28 家業者參與，預定 8 月正式公告招商，年底設廠進駐，聯電 (2303-TW) 榮譽副董事長宣明智認為，竹北比北市內湖更具優勢。

新竹縣府指出，AI 智慧園區總開發面積約 12.61 公頃，規劃產業專用區共約 8.05 公頃，劃設 6 筆坵塊，平均每塊規模約 1 到 2 公頃。園區具有優質地理區位、完整智慧設施與規劃良好的環境吸引力租賃條件，從園區到國 1 只要 3 分鐘，8 分鐘即可抵達新竹高鐵站。

宣明智也表示，此園區地理位置優質鄰近國道，竹北比起台北內湖都市發展更具優勢，是業者選擇產業總部絕佳地點，並建議縣府考慮園區內規畫宿舍區，讓高科技人才居住更便利。

新竹縣府說明，目前主要招商草案條件，為地上權存續期間 20 年，權利金分兩期第一、十一年繳納，土地租金依當期土地公告地價年息 1%，加計訂約當前土地公告地價年息 4%，引進項目為軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播等。

會議中，多位業者對園區未來周邊交通問題相當關心，並建議增長地上權存續的時間。新竹縣府表示，與廠商雙向意見交流後，會檢討再修正招商文件，預計 8 月正式公告，最快年底設廠進駐。