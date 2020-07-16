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亞馬遜等美企搶灘遇阻？印度信實工業半年吸金逾200億美元

半年內獲資超200億美元 印度信實工業崛起恐損美企拓展計劃？ (圖：AFP)
半年內獲資超200億美元 印度信實工業崛起恐損美企拓展計劃？ (圖：AFP)

在臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOG-US) 兩大科技巨頭挹注下，過去四個月以來，印度信實工業 (Reliance Industries Limited) 旗下公司已籌集超過 200 億美元資金，產業專家認為，這恐將進一步威脅亞馬遜 (AMZN-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 及 Zoom (ZOOM-US) 等美企在印度的擴展計劃。

一些產業觀察家將信實工業自線上購物、雲計算拓展到電信和數位支付領域的數位發展計劃，與中國的阿里巴巴和騰訊相提並論，藉著低價智慧手機和數據計劃，信實工業旗下電信子公司 Jio Platforms 在四年內擊敗印度市場領導者 Vodafone Idea 和 Bharti Airtel，躍升為印度最大電信運營商。

除了電信領域有所斬獲，信實工業董事長 Mukesh Ambani 週三 (15 日) 更表示，將擴大旗下電商平台「JioMart」，未來除了雜貨外，該平台還將提供電子和時尚等多元產品。

信實工業董事長、印度首富 Mukesh Ambani (圖：AFP)
信實工業董事長、印度首富 Mukesh Ambani (圖：AFP)

此外，信實工業旗下視訊會議軟體「JioMeet」將用來開發教育和醫療保健解決方案，這項與美國視訊軟體 Zoom 相似的服務，自本月初以來已吸引 500 萬名用戶，被視為 Zoom 在印度的競爭對手。

新加坡金融顧問公司 Resfeber International 執行董事 Mayank Vishnoi 表示：「Jio Platforms 不僅具有後端基礎設施和開發功能，同時具備持續擴大的消費者基礎，其針對不同產業所推出的數位產品將對許多市場領導者構成威脅，從 Reliance 和臉書和谷歌等產業巨頭的戰略合作，便足以證明這家公司的認真程度。」

可以肯定的是，信實工業將面臨來自亞馬遜以及印度最大零售商 Flipkart 的激烈競爭，上述兩家公司皆擁有雄厚資金，且已於當地建立完善倉儲和物流供應鏈。目前，JioMart 僅在 200 個城市提供雜貨運送服務，亞馬遜和 Flipkart 服務範圍則遍及印度全國，且產品種類多元。

知情人士表示，Flipkart 的領導階層已開始密切關注信實工業，並擔心若以監管角度來看，印度公司將擁有更多優勢。作為印度最大電商平台，Flipkart 前年遭沃爾瑪以 160 億美元收購多數股權，雖然仍維持自家品牌發展，但基本上已被納入沃爾瑪的擴張版圖。

Ambani 家族在印度人脈廣通，在印度總理莫迪提倡自給自足的經濟發展軌跡下，亞馬遜和沃爾瑪在監管方面不斷碰壁，且印度政府仍持續擴大監督，這方面為 Jio 提供更多本土優勢。

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