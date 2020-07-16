亞馬遜等美企搶灘遇阻？印度信實工業半年吸金逾200億美元

在臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOG-US) 兩大科技巨頭挹注下，過去四個月以來，印度信實工業 (Reliance Industries Limited) 旗下公司已籌集超過 200 億美元資金，產業專家認為，這恐將進一步威脅亞馬遜 (AMZN-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 及 Zoom (ZOOM-US) 等美企在印度的擴展計劃。

一些產業觀察家將信實工業自線上購物、雲計算拓展到電信和數位支付領域的數位發展計劃，與中國的阿里巴巴和騰訊相提並論，藉著低價智慧手機和數據計劃，信實工業旗下電信子公司 Jio Platforms 在四年內擊敗印度市場領導者 Vodafone Idea 和 Bharti Airtel，躍升為印度最大電信運營商。

除了電信領域有所斬獲，信實工業董事長 Mukesh Ambani 週三 (15 日) 更表示，將擴大旗下電商平台「JioMart」，未來除了雜貨外，該平台還將提供電子和時尚等多元產品。

信實工業董事長、印度首富 Mukesh Ambani (圖：AFP)

此外，信實工業旗下視訊會議軟體「JioMeet」將用來開發教育和醫療保健解決方案，這項與美國視訊軟體 Zoom 相似的服務，自本月初以來已吸引 500 萬名用戶，被視為 Zoom 在印度的競爭對手。

新加坡金融顧問公司 Resfeber International 執行董事 Mayank Vishnoi 表示：「Jio Platforms 不僅具有後端基礎設施和開發功能，同時具備持續擴大的消費者基礎，其針對不同產業所推出的數位產品將對許多市場領導者構成威脅，從 Reliance 和臉書和谷歌等產業巨頭的戰略合作，便足以證明這家公司的認真程度。」

可以肯定的是，信實工業將面臨來自亞馬遜以及印度最大零售商 Flipkart 的激烈競爭，上述兩家公司皆擁有雄厚資金，且已於當地建立完善倉儲和物流供應鏈。目前，JioMart 僅在 200 個城市提供雜貨運送服務，亞馬遜和 Flipkart 服務範圍則遍及印度全國，且產品種類多元。

知情人士表示，Flipkart 的領導階層已開始密切關注信實工業，並擔心若以監管角度來看，印度公司將擁有更多優勢。作為印度最大電商平台，Flipkart 前年遭沃爾瑪以 160 億美元收購多數股權，雖然仍維持自家品牌發展，但基本上已被納入沃爾瑪的擴張版圖。

Ambani 家族在印度人脈廣通，在印度總理莫迪提倡自給自足的經濟發展軌跡下，亞馬遜和沃爾瑪在監管方面不斷碰壁，且印度政府仍持續擴大監督，這方面為 Jio 提供更多本土優勢。