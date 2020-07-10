102檔台股基金淨值新高 逾31萬投資人笑呵呵

台股近期走勢凌厲，迭創波段新高，今 (10) 日雖然呈現漲多回檔，但仍力守「萬二」大關之上。大盤指數的多頭格局，連帶台股基金績效表現也跟著紅通通，甚至淨值還領先大盤先創下歷史新高，觀察投信 155 檔台股基金中，總計有 102 檔台股基金淨值創新高，也讓 31 萬 5024 位投資人都賺錢。

台股本波強勢主要是在於全球資金寬鬆、美中貿易轉單效應與台股高殖利率等優勢所推升，大盤目前仍然展現多頭氣勢，均線呈多頭排列，由於短線漲多或有獲利回吐壓力，不過群益投信表示，未出現爆量長黑的轉弱訊號前，仍有機會續創新高。

群益投信指出，後市須觀察外資買賣超狀況、國際政經情勢、美股表現，投資操作上仍著重選股不選市，以目前盤勢來看，可注意財報優於預期且展望佳的標的。

不過短線個股輪動快速，群益投信表示，現階段市場投資與投機氣氛不相上下，在風險機會並存下，投資佈局難度提高，建議投資人以台股基金介入為宜，目前大盤以強者恆強的選股邏輯來看，投資人可以台股基金佈局，淨值新高、績效表現好的台股基金值得投資人留意。

群益創新科技基金經理人朱翡勵強調，科技創新仍是電子業成長主軸，產業趨勢仍圍繞 5G 基礎建設、5G 手機相關新規格、server、高速傳輸、供應鏈移轉等。選股策略方面：具備產業與營運成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長之個股為首選。5G、server、消費性電子產品新規格、受惠去美化與去中化、及具產業優勢與科技創新之上游半導體 / IC 設計、利基型傳產為投資主軸。