〈振興三倍券來了〉領券破300萬人 商家23日起可兌現金

振興三倍券上路第 2 天，領取紙本券的民眾已突破 300 萬人，超商超市通路約占 3 分之 2，行政院長蘇貞昌今 (16) 日在院會上表示，23 日起商家可以開始兌換現金，要求經濟部、財政部全力協助並簡化程序，以創造更多現金流動，加倍振興。

截至 16 日上午 11 點，領取紙本券民眾已達 303 萬 414 人，其中以超商超市八大管道最多，高達 199.2 萬人，占比約 66%；郵局也衝破百萬人，達 103.8 萬人，占比約 34%。

行政院發言人丁怡銘轉述蘇揆裁示，昨天三倍券上路第一天，整體而言仍算順利，感謝協助政府發放三倍券的郵局、超商員工，以及派出所協助偏鄉發放，感謝這些三倍券國家隊成員。

蘇貞昌表示，政府累積口罩經驗，透過多元管道讓民眾領取三倍券，力拚振興經濟，但也要請交通部、經濟部注意後續情形，包含三倍券地圖更新等，都要適時處理，並宣傳網路預約疏導人潮。

蘇貞昌表示，下周四 (23 日) 攤商就可以陸續兌換收到的三倍券，請經濟部、財政部全力協助並簡化程序，讓商家可以最快的速度兌換，創造更多現金流動，加倍振興。除了地方政府和業者紛紛加碼，許多部會也提出振興方案，請各部會多加宣傳，搭配三倍券使用，創造加乘效果。