北市府拋三大論點 三倍券非經濟強心針效果有限

振興三倍券 15 日正式上路，民眾預購熱絡，不過，台北市長柯文哲日前質疑效果不大引發熱議，北市府副秘書長陳志銘今 (13) 日進一步提出三大論點，認為三倍券僅是一種心理安慰劑，絕非經濟強心針，挹注 GDP 成長效果有限。

陳志銘從經濟學的預期理論及消費行為所得理論，提出三點看法，第一、報復性消費是來自於疫情控制，並非因為發放三倍券。在跨期的消費模式中，人們若在前期未能如期進行消費，則在當期會增加消費以滿足其需求。

舉例來說，馬拉松跑者一段時間無法正常喝水，當在補給站休息時，其喝水量必定遠大於平常的量。因此，一定所得水準的民眾，在疫情控制後開始進行大量反撲性消費，這是滿足未能消費的慾望，並非因政府發放三倍券所致，如近期花東、中南部大量出遊潮。

第二、政策早被民眾預期，振興效果難以顯著。陳志銘說，儘管此次三倍券名稱與十年前的消費券有所不同，但早被民眾預期與 3600 元消費券的性質類似，都是用來消費使用，因此，這項政策無法改變民眾的消費模式或實質擴大內需消費，對於提升經濟成長率效果有限。

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第三、金額太少，無法造成擴張效果。陳志銘認為，當人們所得增加，在其他條件不變情形下，消費力會隨之上升，然而，國內民眾所得尚未顯著增加，3000 元三倍券對多數民眾而言，所得不會因而大幅提高。

陳志銘表示，基本上，多數民眾仍會把三倍券用在「原本」就要購買的消費上，即為「替代效果」，無法達到原先規劃的「擴張效果」，因此，三倍券僅是一種心理安慰劑，非經濟強心針。