〈振興三倍券來了〉關貿瞬間流量過大 超商KIOSK大當機暫停領券半小時

振興三倍券今 (15) 日正式上路，部分郵局出現大量排隊人潮，交通部長林佳龍也親自前往台中南屯向上郵局視察，領取狀況大致順暢，而四大超商上午 9 點開跑後，因關貿後台瞬間流量過大，導致 KIOSK 機台大當機，暫停領券服務約半小時。

四大超商上午傳出大當機，媒體報導指出，經濟部緊急通知暫停領取三倍券，不過，經濟部說明，據關貿回覆，上午 10 點因系統後台觀察出現大量交易湧入，且有部分交易開始有逾時未能交易成功的現象，因此啟動流量管制機制，暫停三倍券系統服務，並非經濟部通知。

經濟部強調，經查檢後，同步進行流量導流作業，已陸續恢復服務，至 10 點半後全面恢復正常。另外，預購量較大的超商業者也會視門市領取狀況，啟動自家的流量管制，避免領取量過大造成當機風險。

至於中華郵政，因啟動分流措施，身分證字號末碼為單號的民眾可前往領券，有民眾從凌晨 5 點開始排隊，部分郵局出現大排長龍狀況，雖因關貿系統流量太大，短暫當機約 10 多分鐘，不過，大致來說，領券狀況仍算順暢。

振興三倍券系統與口罩實名制系統相同，為財政部轄下、製作報稅軟體的關貿公司負責，超商及郵局都必須連線到關貿，導致上午後台流量過大，一度當機。

根據經濟部統計，截至上午 11 點，三倍券紙本領取總量已達 36.8 萬份，其中郵局占大宗，共 24.5 萬份，超商則為 12.3 萬份。中華郵政提醒民眾可先上網預約，或晚幾天領券避開排隊人潮，此外，全國郵局三倍券即時存量地圖也在今天上線，民眾出門前可先查詢避免撲空。