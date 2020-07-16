東京肺炎確診創新高！16日上看280人

日本東京都知事小池百合子在週四 (16 日) 上午表示，新冠肺炎 (COVID-19) 的新增確診有可能在當天突破 280 人。這樣的數字超越 7 月 10 日的 243 人，將創下歷史新高。

日本東京都大家長，小池百合子在日本時間週四 (16 日) 上午 11 點半左右，於東京都廳接受媒體採訪時作出上述表示。

在媒體採訪過程中，小池百合子針對東京的肺炎疫情表示：「她聽說檢查數量達到 4 千好幾百，是截至目前的最大數字。考量到這是個非常龐大的數字，雖然還在過程途中，有聽說會達到 280 多人。」

近來東京的肺炎確診，與夜店行業相關的案例最多。此外，發生在家庭、職場、聚餐等的肺炎確診也增加當中。在托兒所及劇場等，就有超過 30 人以上的群聚感染案例發生，疫情正持續擴大當中。

與夜店有關的肺炎確診，多集中在 10 到 30 多歲的年輕族群，但是重症風險較高的年齡層也有發現確診增加。為此，東京當局也在 15 日的時候，將疫情判斷提升到最高層級，也就是 4 個階段中的「認為疫情正擴大當中」。

小池百合子也在 15 日時，呼籲東京都民們在外出及聚餐方面應有所節制。要求民眾儘量不要離開東京、並慎選防疫措施良好的店家消費。也要求業者們要遵守準則，但是沒有提出暫時停業的要求。