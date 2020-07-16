日本豐田衝買氣 部分車款降價5至10萬日圓

日本豐田汽車 (7203-JP) 為提升買氣，決定調降部分新車售價約 5 至 10 萬日圓，對象也包含集團旗下高級車品牌 Lexus。在這樣的促銷方式下，預估今年的銷售成績也將增加 10 萬輛。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據《日本經濟新聞》電子版週四 (16 日) 報導，日本豐田決定調降當地 Aqua(國內名稱：Prius C)、C-HR，以及高級車品牌 Lexus 的 UX、NX 等新車售價約 5 至 10 萬日圓。實施期間限定在 6 至 9 月底，豐田也將依照經銷商實際賣出的台數來支付獎勵金。

主要原因在於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響了日本新車買氣，豐田希望藉由新車銷量的提升，來維持日本國內的汽車生產。但過去在金融海嘯時，日本豐田也似乎沒有採取類似作為。而日本其他車廠，在這回也有可能仿效豐田的降價作法。

隨著這次的降價決定，豐田也在今年日本的銷售計畫作出上修，預計 2020 年將賣出 140 萬輛新車 (年減 13%)。豐田原本計畫在 2020 年要賣出 159 萬輛新車，但是後來受到疫情影響而調降到 130 萬輛。這也意味著這次促銷活動，有可能讓豐田的新車銷量向上衝高 10 萬輛。

以一般情況來說，新車價格的調降，多由汽車經銷商來決定。但是這回降價是由汽車製造商的豐田所主導，也實屬罕見。而獎勵金的用途，則是交由各家經銷商自行決定。

豐田在日本國內約與 4 萬家公司有生意往來，為讓各家企業維持正常運作，豐田也擬定戰略要在每年生產 300 萬輛新車，而其中一半要在日本銷售。當前的銷量下滑如果持續，上述目標也恐難達成，可能是這次促銷活動的背後原因。

車廠在新車銷售實施獎勵金的作法，在北美市場相當普遍。根據民間研調機構調查，美國車市在肺炎疫情的影響下，新車銷售的獎勵金大增。5 月份的業界平均獎勵金額較去年同期增加 11% 至 4142 美元。

由於獎勵金作法會造成公司收益減少，過去的日本也相當排斥。但是為了挽救新車銷量的下滑，在作法上也有所改變。

豐田在日本 6 月份的新車銷量年減 23% 至 10 萬輛，雖較 5 月時的年減 33% 有所改善，但是豐田汽車社長豐田章男認為，這回比 2009 年金融海嘯更為嚴重的狀況還會持續下去。