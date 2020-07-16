中芯科創掛牌 開高235%慶祝

週四 (16 日) 中芯在科創板掛牌，以中國晶圓代工頭龍之名一開盤則以 235% 的漲幅跳空開出，總市值一口氣突破 6500 億人民幣，遠遠超過排名第二的韋爾股份不到 2000 億人民幣的市值。

資料來源: 新浪財經, 中芯 A 股開盤詳情

不過在港股交易的中芯走勢和 A 股則大相逕庭，港股開盤後中芯 H 股出現回檔重挫，股價跳空開低約 10%，而後續跌幅暫時在擴大中。

資料來源: 新浪財經, 中芯 H 股開盤詳情

中芯國際回歸 A 股市場可能將掀起一波在港股上市的半導體中資企業加速回流 A 股潮。

業內人士表示，在香港的投資人對中國半導體企業的興趣不高，這些公司在香港掛牌的本益比偏低，主要在於外資關注度少，導致個股成交量低。若這些企業回到 A 股上市，可提升這些企業的估值，有利於公司融資。

中芯作為中國最大也是最先進的晶圓代工廠，從其宣布回歸 A 股那一刻起就備受關注，中芯 H 股股價在這段時間已狂飆 200%，市值逼近 2400 億港元。以中國政府全力投入幫助其發展之下，可以預期在 A 股上市之後股價仍有機會出現不小的漲幅。

外資也看好中芯未來技術進展，高盛預估中芯在 2022 年製程可提升到 7nm 工藝，2024 年下半年再推進到 5nm 工藝，而 2025 年中芯毛利率有機會升破 30% 以上。

