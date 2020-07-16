〈能源盤後〉美庫存大降 抵銷OPEC降低減產衝擊 原油登上逾4個月高點

週三 (14 日) 交易，原油期貨價格收高，即使 OPEC + 委員會達成協議，自下個月起放寬減產限制，但因上週美國原油庫存出現今年迄今最大單週下降程度，仍激勵原油期貨登上逾 4 個月的最高點。

策略能源 & 經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，「OPEC + 任何放寬減產限制的行動都會令人擔心，但市場狀況改善，加上一些 OPEC 成員承諾將補回先前過量生產而未做到的減產數量，這些有助於舒緩市場擔憂情緒。」

部長級聯合審查委員會 (JMMC) 週三召開會議，OPEC + 表示，由於跡象顯示石油市場改善，他們將自 8 月起把目前創紀錄的 970 萬桶 / 日減產規模降低至 770 萬桶 / 日，並延續至年底。

協議參與者若今年 5 月和 6 月未能完全遵守減產配額，將為過量的生產做出補償。

沙烏地阿拉伯能源部長、王儲 Abdulaziz bin Salman 表示，若算上這些補償，實際減產大約 810 萬桶 / 日到最多 834 萬桶 / 日。

根據 S&P Global Platts 獲取的資料，一份 OPEC + 文件顯示，5 月和 6 月共有 13 個國家原油產量超過配額，合併達 84 萬桶 / 日。

Rystad Energy 高階石油市場分析師 Paola Rodriguez-Masiu 表示， 雖然未做到減產承諾的國家將在 8 月和 9 月補回，但我們認為他們仍不可能達到 100% 的標準。以伊拉克來說，其目前經濟迫切需要依賴原油營收，因此我們認為這些成員的補償目標定得太高了。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 91 美分或約 2.3%，收每桶 41.20 美元，為 3 月 6 日以來最前月契約最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 89 美分或 2.2%，收每桶 43.79 美元，為 3 月 6 日以來最前月契約最高收盤價。

庫存報告

EIA 週三公布，上週 (7/10 止) 國內原油庫存下降 750 萬桶，API 週二則公布當週原油庫存下降 830 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (7/10 止) 美國原油庫存預計下降 210 萬桶。

ClipperData 大宗商品研究部門主管 Matt Smith 表示，「因進口量大幅下降，導致上週原油庫存出現今年迄今最大下降程度。」

「與前一週相比，上週運至美國墨西哥灣的進口量減少了一半，係因沙烏地阿拉伯的原油船隊被排出。根據我們的紀錄，上週沙特原油運至美國墨西哥灣的進口量摔至 9 週低點，較前一週減少了近 80%，因此美國墨西哥灣沿岸的原油庫存減少了 790 萬桶。」

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunugua 表示，儘管原油庫存下降意味著消費量增加，但「美國新冠確診人數上升，加上一些主要經濟體的城市再度封鎖，可能衝擊需求。」

EIA 數據還顯示，當週俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存增加了約 90 萬桶、汽油供應量下降 310 萬桶、蒸餾油供應量下降 45.3 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (7/10 止) 汽油庫存下降 200 萬桶、蒸餾油庫存上升 110 萬桶。

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