人民幣中間價也升破7 創17週新高

受到離岸人民幣及在岸人民幣雙升破 7 的帶動下，週五 (10 日) 中國官方也順勢將人民幣中間價升破 7 字頭，報 1 美元兌 6.9943 人民幣，升值 142 基點，創 17 周新高。

資料來源: 東方財富網, 人民幣中間價走勢

不過受到美國肺炎疫情又再出現增溫趨勢，加上一直不願將財產曝光的美國總統川普恐必須將財產公諸於世，再為自身選情發展投下震撼彈，利空消息使得美元避險情緒升溫帶動美元反彈，導致週五 (10) 早盤離岸與在岸人民幣均在 7 字頭附近上下遊走。

截至上午 10:30 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0074 人民幣，回貶 107 基點，貶幅 0.15%。在岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0076 人民幣，回貶 104 基點，貶幅 0.15%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

全球最大的幾家跨國商業銀行均認為，若未來新冠肺炎不幸又再暴發，但卻又不會有損全球經濟成長的情況下，美元將下半年會保持弱勢甚至再小幅度走貶。

而每日外匯交易量高達 6.6 兆美元的國際商業銀行指出，預估未來六個月美元兌歐元將走貶約 2%，主要因為過去全球經濟陷入停滯，投資人尋找避險商品，導致 3 月美元飆升，而目前避險需求已正消失，資金開始重新追逐風險。

招商銀行指出資本流入中國是近期帶動人民幣匯率明顯升值的重要力量。而外資流入是 A 股連八漲的重要因素之一，股市上漲會在國際收支和市場氣氛兩方面有利於人民幣匯率的發展。

野村證券也表示，全球資金可能會加速向 A 股和 H 股轉移，此將提振人民幣匯率。