德銀：美元避險地位恐下滑 看好人民幣走勢

德意志銀行策略師 Sameer Goel 於週一 (22 日) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 第二波疫情爆發的風險上升，使得各國貨幣的波動性增加。雖然在市場不確定性提高時，投資人為了避險會增加美元的持有比率，但由於近日來美國新冠疫情確診病例快速增加，再加上聯準會的低利率政策，Goel 認為美元的避險地位恐將下滑。

在美國各州重啟經濟後，新增確診病例數再度攀升，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，在上週五 (19 日) 及上週六 (20 日) 短短兩天，美國的新增病例便增加了 3 萬人。

在 3 月份新冠疫情相當嚴重的時期，各國政府採取了防疫封鎖措施，對於全球經濟造成衝擊，促使投資人將資金湧入美元避險，但 Goel 指出，由於美國疫情於近日來加速擴大，再加上美國經濟重啟的速度，亦不如歐洲等其他國家來得快，因此，他認為美元的避險地位恐將不如以往。

相反的，Goel 認為人民幣的基本面持續改善，並看好人民幣匯價的成長潛力。他表示，由於中國政府積極開放金融市場，促使外資持續流入中國，此外，以人民幣計價的資產也呈現增加趨勢。

Goel 表示，儘管近日來隨著美中緊張關係的加深，導致中國市場風險提升，但大致上而言，第一階段貿易協議的執行進度尚屬良好。此外，美國聯準會於日前表示，為了減輕疫情對於金融市場造成的衝擊，將持續採取低利率政策，因此，提升了人民幣兌美元匯價走強的潛力。

Goel 看好人民幣走勢，但認為美國總統大選的不確定性，將可能對於人民幣匯價造成衝擊。