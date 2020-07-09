〈分析〉人民幣破7！後市支撐就在「中美利差」

週四 (9 日) 人民幣升破「7」的整數大關，創下逾 3 個月以來的新高水平，而本輪人民幣走強除了直接因素是美元指數走弱以外，中國經濟對比美國正面臨新冠疫情二次爆發之隱憂，中國經濟復甦前景是較為明朗，也是推升人民幣快速走強的重要原因。

展望人民幣後市，在中國人行 (PBoC) 與聯準會 (Fed) 貨幣政策的差異化下，引導了中美利差已在近期攀升至接近歷史新高之水平，而人行與 Fed 貨幣政策短期內也並未出現轉向跡象，這也將對人民幣後市，形成基本面上的重要支撐。

美元兌人民幣走勢圖 圖片：investing.com

人民幣走強重要原因：美元指數走跌

美元指數貶值是推升人民幣走強的重要原因之一，自新冠疫情 (COVID-19) 以來，Fed 已緊急將基準利率走廊調降至 0%-0.25% 利率，並將資產負債表自原先的 4.0 兆美元高速擴張至 7.0 兆美元，對整體的美元市場，已充分緩解先前去年 9 月的美元流動性緊張問題。

另外，先前新冠疫情初期爆發時，全球金融市場出現嚴重拋售的 Risk-off 避險行為，市場資金瘋狂轉進美元資產，也直接推升了美元指數，而隨著目前市場避險情緒早已大幅放緩，全球股市又再次欣欣向榮，故市場的美元避險需求，也快速出現消退。

可以理解的是，在先前幾個月支撐美元指數走強的根本因素，並不是美國經濟強勁、或是 Fed 貨幣政策收緊，而是全球資金的避險需求，但是隨著新冠疫情在全球範圍內已比先前降溫，故美元指數走強的基礎，也開始崩塌。

美元指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

美中利差可望維持在近歷史新高處震盪

目前中國人行 (PBoC) 的貨幣政策與全球其他國家相比，是相對來的穩健，如 Fed 已將基準利率走廊降至 0%-0.25%，但中國一年期貸款市場報價利率 (LPR) 仍在 3.85%，這也引導目前陸債 10 年期殖利率在 3.0% 以上、而美債 10 年期殖利率僅 0.7%，加深美中利差擴大。

中美利差 圖片：Wind

展望未來的美中貨幣政策，人行估計仍將維持穩健的貨幣政策，人行貨幣政策委員會已在 6 月 24 日的例會表示，堅持「總量」政策適度，全力支持中國政府的「六穩」、「六保」，這也意味著人行雖然也在實行寬鬆貨幣政策，但對於貨幣總量的放水力道，仍有一定的約束。

基本面上來看，由於 Fed 貨幣政策在長期一段時間仍將停留在零利率，這也使得中美利差停留在目前 2011 年以來新高水平的時間，可能將持續的更久，故中美利差長期走擴之下，人民幣資產吸引力增加，也對人民幣匯價形成穩定支撐。

人民幣、陸股有高度正相關！

自 2007 年以來，中國陸續針對金融市場進行改革開放，而人民幣匯價也與陸股有著高度正相關，如下圖所示，美元兌人民幣與上證指數相比，即呈現了高度的正相關走勢，即人民幣大升、陸股即大漲的特性。

K 線：上證指數月線走勢圖 紫線：美元兌人民幣月線走勢圖 圖片：investing.com

近日陸股出現大漲，主要也是由於來自香港的北上資金加速流入，顯示了當前陸股對於外資的吸引力是大大增加，而外資近日加速流入陸股，也直接性地帶動人民幣匯價走高。

對比美股已經基本收斂新冠疫情期間的跌幅，事實上 A 股自低點反彈僅約 27%，故在當前美股本益比已不低、市場避險情緒降溫的環境下，外資對於配置陸股的態度，也是轉趨樂觀。

未來人民幣風險在哪？

美中關係一直是陸股與人民幣的風暴核心，而自新冠疫情爆發以來，美國白宮已多次指責中國隱匿疫情，再加上美國本土選民對於中國的敵意態度大幅增強，打「反中國牌」在美國選民的風向上，較容易獲得美國民心支持。

據皮尤研究中心 (Pew Research Center) 在今年 3 月及 5 月二次的民調顯示，美國民眾對中國的負面看法已創 15 年來新高；大約三分之二的受訪者對中國的觀感持負面態度，約 90% 美國人將中國的影響力和實力視為一種威脅。

圖片：Pew Research Center

在美國選民反中的趨勢下，未來無論是共和黨總統參選人川普、或是民主黨總統參選人拜登，都可預期地將在大選之年，繼續拉升對中國的強硬態度，正如中國駐美大使崔天凱與前美國國務卿基辛格所言，今日的美中關係已再也回不到從前。

再加上因疫情關係，中國在第一階段貿易協議的採購總額上，是遠遠落後預期，故若未來川普重新舉起貿易戰旗幟，美中貿易戰再起、或是科技戰進一步擴大，那麼對於人民幣即可能重新面臨到貶值壓力。