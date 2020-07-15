台股創30年新高後震盪翻黑 三大法人買超27.7億元

受美股全面大漲激勵，台股今 (15) 日在台積電強勢創高帶動下，一度大漲逾百點，創 30 年新高，不過，午盤後電子股熄火，12300 點關卡得而復失，終場指數翻黑退守 12200 點關卡，三大法人今日多空交戰，合計買超 27.73 億元。

台指期今日結算，加權指數終場下跌 6.16 點或 0.05%，收在 12202.85 點，成交值放大至 2385.15 億元。觀察籌碼面，外資轉為買超 38.79 億元；投信同步買超 8.92 億元；自營商則賣超 19.94 億元，三大法人合計買超 27.73 億元。

電子權值股早盤展開攻勢，台積電最高來到 370 元，再創新天價，但午盤過後震盪走跌，終場以 363 元小跌作收；大立光同樣翻黑，下跌 0.1% 收在 4015 元；鴻海力守在平盤之上，收在 86.6 元；廣達、聯電、研華等也表現不俗。

其他權值股方面，IC 設計指標股聯發科一路在平盤附近震盪，終場小跌以 609 元作收；面板雙虎也雙雙翻黑。台塑四寶方面，台塑及台塑化收黑，台化及南亞維持上漲格局。金融股今日表現相對有撐，富邦金、華南金、國票金、永豐金等皆在盤上表現。

成衣大廠聚陽 6 月獲利表現亮眼，帶動股價大漲近 3%，收在 175 元；儒鴻同步走升，上漲 1.7%，以 325 元作收；遠東新、新纖、東華、新紡、廣越、大統新創等皆在盤面上表現。

電機躍居盤面強勢族群，類股指數漲近 3%，其中，利奇亮燈漲停，大量逼近漲停，亞德客 - KY 大漲逾 7%，士電、上銀、永冠 - KY、力山等多檔個股也都強勢上漲。

生技類股仍是空方狙擊焦點，合一、中天持續跌停鎖住，亞諾法、杏國、環瑞醫、亞獅康 -KY、晶宇也都打入跌停。

國安基金今天下午召開第 2 季例會，前次例會決議「護盤至疫情結束」，但現階段國內疫情可控，台股站穩萬二關卡，甚至屢創 30 年新高，台股也成為外資避風港，外界關注國安基金是否會停止授權，完成階段性任務退場。