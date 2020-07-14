〈財報〉富國銀行Q2轉虧24億美元 盤前股價大跌

富國銀行 (WFC-US) 在週二 (14 日) 公佈了 2020 年第二季財報，是金融危機以來的首次出現季度虧損，主因是富國銀行提撥了 84 億美元與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關的貸款損失準備金。

富國銀行週二 (14 日) 股價在美股盤前下跌 5.27%，暫報每股 25.41 美元。

富國銀行股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收：178 億美元，低於去年同期的 216 億美元，低於分析師預期的 184 億美元

淨損：24 億美元，低於去年同期的淨利 62 億美元

LPS：0.66 美元，低於去年同期 EPS 1.30 美元，低於分析師預期的 LPS 0.20 美元。

富國銀行執行長 Charlie Scharf 在財報聲明中表示：「我們對第二季的業績以及降低股利的決定感到受挫。在上一季，我們對經濟下滑的持續時間和嚴重程度的看法已經大幅惡化，因此驅使我們在第二季的信貸損失準備金中增加了 84 億美元。」

富國銀行在先前便已預料將蒙受虧損，因為該公司已表示需要撥出數十億美元用於與疫情相關的不良貸款。疫情危機期間的營運變得更加困難，Scharf 也曾在上個月強烈暗示，今年將不得不削減開支和進行裁員。

富國糟糕的獲利前景，迫使該銀行在 2020 年第三季將普通股股利從先前每股 0.51 美元的水平，減少至每股 0.10 美元；富國銀行目前是美國六大放貸銀行中，唯一被迫削減股利的銀行。

富國銀行的季度虧損也與疫情前的好業績大相逕庭，去年同期，富國銀行第二季度實現淨利 62 億美元，今年 Q2 卻是淨損 24 億美元。

另外，富國銀行如今也在努力適應較低的利率環境。該銀行的淨利息收益率較上一季下跌了 33 個基點，降至 2.25%，低於分析師預估的 2.33%。