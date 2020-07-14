〈財報〉富國銀行Q2轉虧24億美元 盤前股價大跌

富國銀行 (WFC-US) 在週二 (14 日) 公佈了 2020 年第二季財報，是金融危機以來的首次出現季度虧損，主因是富國銀行提撥了 84 億美元與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關的貸款損失準備金。
富國銀行週二 (14 日) 股價在美股盤前下跌 5.27%，暫報每股 25.41 美元。
基於 non GAAP 財報關鍵數據
- 營收：178 億美元，低於去年同期的 216 億美元，低於分析師預期的 184 億美元
- 淨損：24 億美元，低於去年同期的淨利 62 億美元
- LPS：0.66 美元，低於去年同期 EPS 1.30 美元，低於分析師預期的 LPS 0.20 美元。
富國銀行執行長 Charlie Scharf 在財報聲明中表示：「我們對第二季的業績以及降低股利的決定感到受挫。在上一季，我們對經濟下滑的持續時間和嚴重程度的看法已經大幅惡化，因此驅使我們在第二季的信貸損失準備金中增加了 84 億美元。」
富國銀行在先前便已預料將蒙受虧損，因為該公司已表示需要撥出數十億美元用於與疫情相關的不良貸款。疫情危機期間的營運變得更加困難，Scharf 也曾在上個月強烈暗示，今年將不得不削減開支和進行裁員。
富國糟糕的獲利前景，迫使該銀行在 2020 年第三季將普通股股利從先前每股 0.51 美元的水平，減少至每股 0.10 美元；富國銀行目前是美國六大放貸銀行中，唯一被迫削減股利的銀行。
富國銀行的季度虧損也與疫情前的好業績大相逕庭，去年同期，富國銀行第二季度實現淨利 62 億美元，今年 Q2 卻是淨損 24 億美元。
另外，富國銀行如今也在努力適應較低的利率環境。該銀行的淨利息收益率較上一季下跌了 33 個基點，降至 2.25%，低於分析師預估的 2.33%。