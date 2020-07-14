振興三倍券明天就能用 銀行曝兩撇步可再多賺1500元

振興三倍券明 (15) 日登場，在各家業者、信用卡與行動支付等通路互尬優惠下，如何放大三倍券效益成為市場熱議話題，銀行建議，消費者可透過「數位綁定」搭配「店家折扣優惠」，有機會再多賺 1500 元，把三倍券優惠拿好拿滿。

振興三倍券是由民眾出資 1000 元，可透過價值 3000 元的實體票券進行消費，其中 2000 元回饋由政府埋單，銀行業者建議，比起領取實體券，選擇數位綁定搭配業者折扣，最高可賺取 3500 元回饋金，比使用實體紙本更划算。

兆豐銀行表示，民眾如果選擇以台灣 Pay 綁定三倍券，除了政府提供的 2000 元回饋，符合資格者還可額外賺到滿額禮 500 元、早鳥回饋 300 元，新戶還有首刷禮 100 元，回饋金額比實體紙本多了 900 元。

而消費者將 3000 元消費全用在 20% 回饋率的店家，可再賺 600 元回饋金，加上數位綁定的加碼優惠，等於實際支出 1000 元就能賺取 3500 元回饋金，比實體紙本多賺 1500 元。

至於民眾關心的早鳥優惠名額，建議可鎖定名額較多的銀行土銀、台銀、合庫銀等行庫，提供 1 萬名早鳥名額，兆豐銀行早鳥名額則多達 3.4 萬名，比起其他行庫多了 2.4 萬名。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，為了推廣數位化，此次兆豐大手筆加碼優惠名額，主因就是希望能鼓勵更多民眾能越早登錄、越早完成消費，回饋也能越早入袋，落實振興經濟的目的。