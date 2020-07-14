聚陽6月稅前盈餘年增逾4成 上半年稅前EPS 4.94元

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (14) 日公告 6 月自結損益，單月稅前盈餘 3.01 億元，月增 173%、年增 40.6%，也帶動第二季稅前盈餘稅前盈餘來到 5.01 億元，年增 3.6%，每股稅前盈餘 2.28 元，聚陽上半年每股稅前盈餘來到 4.94 元。

在客戶訂單回溫下，聚陽 6 月營收重返 20 億元大關，來到 21.53 億元，月增 49.7%、年減 6.3%，在營收規模回升、嚴控費用下，獲利也大幅好轉，更一舉重返成長正軌，聚陽 6 月每股稅前盈餘約 1.37 元。

聚陽第二季營收 47.26 億元，季減 22.9%、年減 23.5%；營益率 9.4%，季減 0.3 個百分點、年增 1.4 個百分點；稅前盈餘 5.01 億元，季減 14.3%、年增 3.6%，每股稅前盈餘 2.28 元。

聚陽上半年營收 108.56 億元，年減 15.8%、營益率 9.6%，年增 0.8 個百分點、稅前盈餘 10.85 億元，年減幅度收斂至 2.3%，每股稅前盈餘 4.94 元。

第三季進入聚陽傳統出貨旺季，在客戶訂單回溫，加上打進防護衣、布口罩相關防疫應用領域，法人看好聚陽第三季營運將逐月走揚，延續成長力道，並帶動前三季獲利重返成長，第二季可確定是今年營運谷底。