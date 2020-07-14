〈紐約匯市〉市場靜待財報季、零售數據 美元走低 歐元強漲

週一 (13 日) 美元走軟，市場密切關注美股財報季和即將公布的零售數據，藉此評估經濟前景，投資人普遍押注疫情最糟糕的時刻已經過去，避險需求下降，資金流向風險貨幣。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週一 (13 日) 下跌 0.11%，報 96.510。美元上週五結束連續第三周跌幅。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球新冠肺炎確診人數飆破 1300 萬人，死亡人數上看 57 萬人；美國累計超過 330 萬人感染新冠肺炎，死亡數突破 13.5 萬人。

據彭博新聞數據，美國新冠病例成長 64,605 至 334 萬例，2% 的升幅與過去七天 1.9% 的成長水平基本一致。死亡病例增加 0.4% 至 135,400 例。

美國加州州長週一宣布，因應疫情持續擴大，下令要求全州的餐廳、酒吧和電影院等停止所有室內服務，全州的酒吧和釀酒廠必須停止所有的室內和室外服務；連續三天處於觀察名單中的縣需關閉健身房、美髮沙龍和教堂等宗教場所，並停止一切抗議活動。

加州的消息傳出後，美元收復失地，使得高風險資產的美股走跌。標普 500 指數周一下跌 0.95%。

在百事可樂 (PEP-US) 打破分析師預期後，美股主要股指開始上漲。投資人靜待華爾街銀行摩根大通(JPM-US)、花旗和富國銀行於週二釋出財報。

西聯匯款分析師 Joe Manimbo 表示，世界總體經濟的複甦之路將走多遠，取決於本周關鍵經濟數據。

「美國消費型經濟是主要亮點，因此本周公布的零售支出也與加拿大、歐洲央行決策息息相關，每週失業救濟人數也是市場關注焦點。」Manimbo 說道。

週一歐元兌美元匯率大幅上漲，維持上月底以來的上行力道。但 ING 分析師預測，在週四歐盟高峰會和歐洲央行來臨前，歐元可能會在未來幾天內，面臨劇烈波動的一周。

歐元兌美元周一上漲 0.69%，至 1.1343 美元。

本週歐元區單一貨幣上有機會大放異彩的時間是 7 月 17 日至 18 日舉行的歐盟峰會，市場預期歐盟各國領袖需要替長期財政，彌平預算缺口。

投資人也持續關注 7500 億歐元的防疫基金是否能順利達成協議。

ING 補充說，市場普遍預期歐洲央行將在周四維持其關鍵基準利率不變，這可能會讓市場更加關注對歐洲央行行長拉加德 (Christine Lagarde) 對經濟的展望談話。

英鎊於周一早盤交易時段內反彈，但隨後英鎊回吐大部分漲幅。分析師認為，英鎊持續落在 200 日均線上方，市場可能會繼續出現大幅波動。

英鎊在 1.2650 水平上方面臨沉重賣壓，向上範圍約 100 點。好消息是，如果英鎊突破 1.2750 的水平，那該匯率很有可能會朝 1.30 的水平前進。

但總體而言，英鎊將繼續動盪，分析師表示，由於英國脫歐等其他問題未果，匯市整體前景可能相當紛亂。

截至週二 (14 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 96.510。-0.11%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1343 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2557 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6940 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3605 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.28 日圓。