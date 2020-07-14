雙王撐盤 台股12200點失而復得 小跌2點收12209點

美股三大指數周一尾盤殺低，亞股今 (14) 日普遍走跌，台股早盤獲利了結賣壓湧現，在權王台積電、股王大立光強力撐盤下，12200 點失而復得，終場指數下跌 2.55 點或 0.02%，收在 12209.01 點，守住 5 日線，成交值為 2030.08 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電持續扮演撐盤要角，股價再締新猷，大漲 2.5% 來到 363.5 元，市值也攀升至 9.43 兆元；大立光股價也回神，漲 1.5%，站回 4000 元大關；鴻海則一路在平盤附近震盪，終場收小跌。

其他權值股普遍走弱，台塑化及台塑分別下跌逾 2%、1%；日月光投控、國巨、台達電皆震盪走跌；金控雙雄國泰金、富邦金也在盤下震盪；和泰車除息交易首日陷入貼息；遠傳同日除息，股價逆勢翻紅，緩步邁向填息之路。

高價股部分，矽力 - KY 大跌 4.2%，收在 1795 元；祥碩跌逾 2%、信驊逆勢漲逾 3%；譜瑞 - KY 跌 1.4%，仍守住千元關卡；IC 設計指標股聯發科終場收 611 元，跌幅 2.8%；瑞昱、聯詠、原相、力旺等股價皆走軟。

生技族群持續面臨獲利了結賣壓，合一、中天再度打入跌停，亞諾法、杏輝、杏國、順藥、健亞、安克、永昕等多檔個股皆亮燈跌停。

盤面上，除了半導體維持上漲格局，太陽光電也再度躍居強勢族群，元晶、達能亮燈漲停，聯合再生、碩禾、茂迪、太極、安集、國碩也表現不俗。