〈台股盤中〉台積電、大立光力守紅盤難敵賣壓 回測5日線

亞股今 (14) 日漲跌互見，台股今以小跌 8.67 點開出，在台積電、大立光雙王領軍下，早盤一度翻紅，不過電子股午盤前賣壓湧現，權值股難敵賣壓壓盤，指數震盪走低，跌破 12200 點大關、回測 5 日線，成交量預估為 2100 億元。

觀察權值三王表現，台積電早盤最高衝上 357.5 元，再寫歷史新高價，股王大立光同樣漲逾 1%，一度站回 4000 元，相對大盤強勢，鴻海則在平盤附近震盪。

盤面上強勢族群，太陽能族群受惠近期高溫用電量暴增題材，元晶、達能亮燈漲停，聯合再生、碩禾、茂迪、太極、安集、國碩表現也不俗；宅經濟與漲價題材發酵下，板卡廠今日維持強勢表現，微星、技嘉漲逾 3%，華擎、撼訊同樣力守紅盤。

生技族群持續疲弱，杏輝、中天、美德醫 - DR、亞諾法、合世、合一等全數遭打入跌停，台生材、商之器、藥華藥等也在盤下震盪，從類股來看，除造紙、建材營造、橡膠等類股外，其餘類股皆在盤下。

亞洲股市中，除韓股盤上表現，日經、港股與上証指數都在盤下震盪。

法人指出，指數近期攀上歷史高點，但短線正乖離過高，5 日線附近向上突破面臨明顯賣壓，市場也關注周四台積電法說，釋出最新景氣展望，估台股短線將維持在 12000-12500 點間高檔震盪整理格局。