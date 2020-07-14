美國REITs最壞情況已過 撿便宜時機到 疫情受惠股看漲 優先布局

美國 REITs 隨著美股的勁揚，３月來也出現大幅反彈走勢，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟復甦將持續，加上 Fed 寬鬆政策發酵，以及解封帶動買氣等利多，REITs 最壞的情況已過。目前美國 REITs（RMZ 指數）NAV 折價幅度約 17%，評價仍屬便宜，加上股利率達 3.5%，與美國公債利差高達 280bps，在低利時代格外吸引人，預期年底前 RMZ 指數有機會挑戰 1200 點，離目前價位仍有 15% 的上漲空間，現在正是撿便宜時機，短線任何利空回檔皆是買點。

李文孝指出，美國經濟逐漸由谷底攀升，6 月美國 ISM 製造業指數上升至 52.6、6 月美國 ISM 非製造業指數上升至 57.1，重新回到擴張。此外，6 月失業率由 5 月的 13.3% 降至 11.1%，顯示就業市場逐漸恢復動能。近期公布的零售數據更是令市場驚豔，受惠美國各州陸續解封帶動消費需求激增，5 月零售銷售月增 17.7％，創下 1992 年以來最大增幅，與 4 月的 14.7％跌幅相比更呈現報復性反彈力道。隨著美國經濟的轉強，REITs 前景看俏。

李文孝表示，疫情受惠股成長動力強勁，為 REITs 優先布局標的。在肺炎疫情衝擊下，習慣改變造成科技應用上的需求變多，物流中心、數據中心、5G 基地台多頭成長趨勢看好，以物流中心而言，在電商消費持續增長下，物流中心租金與資產價值將持續穩健增長；在數據中心方面，企業資料外包三年內將由 33% 提高至 66%，增加主機託管需求，加上在家工作與物聯網推升雲端伺服器用量，將帶動數據中心大幅成長。另外，低利率下穩健的高股利率個股如大賣場、醫院也獲市場抬愛。

美國 REITs 各次產業股利率水準皆優於美國公債殖利率