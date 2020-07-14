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美國REITs最壞情況已過 撿便宜時機到 疫情受惠股看漲 優先布局

美國 REITs 隨著美股的勁揚，３月來也出現大幅反彈走勢，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟復甦將持續，加上 Fed 寬鬆政策發酵，以及解封帶動買氣等利多，REITs 最壞的情況已過。目前美國 REITs（RMZ 指數）NAV 折價幅度約 17%，評價仍屬便宜，加上股利率達 3.5%，與美國公債利差高達 280bps，在低利時代格外吸引人，預期年底前 RMZ 指數有機會挑戰 1200 點，離目前價位仍有 15% 的上漲空間，現在正是撿便宜時機，短線任何利空回檔皆是買點。

李文孝指出，美國經濟逐漸由谷底攀升，6 月美國 ISM 製造業指數上升至 52.6、6 月美國 ISM 非製造業指數上升至 57.1，重新回到擴張。此外，6 月失業率由 5 月的 13.3% 降至 11.1%，顯示就業市場逐漸恢復動能。近期公布的零售數據更是令市場驚豔，受惠美國各州陸續解封帶動消費需求激增，5 月零售銷售月增 17.7％，創下 1992 年以來最大增幅，與 4 月的 14.7％跌幅相比更呈現報復性反彈力道。隨著美國經濟的轉強，REITs 前景看俏。

李文孝表示，疫情受惠股成長動力強勁，為 REITs 優先布局標的。在肺炎疫情衝擊下，習慣改變造成科技應用上的需求變多，物流中心、數據中心、5G 基地台多頭成長趨勢看好，以物流中心而言，在電商消費持續增長下，物流中心租金與資產價值將持續穩健增長；在數據中心方面，企業資料外包三年內將由 33% 提高至 66%，增加主機託管需求，加上在家工作與物聯網推升雲端伺服器用量，將帶動數據中心大幅成長。另外，低利率下穩健的高股利率個股如大賣場、醫院也獲市場抬愛。

美國 REITs 各次產業股利率水準皆優於美國公債殖利率
資料來源: Bloomberg；資料日期：2020/6/15；台新投信整理 【台新投信 獨立經營管理】 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。  

資料來源: Bloomberg；資料日期：2020/6/15；台新投信整理

【台新投信 獨立經營管理】
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
 

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