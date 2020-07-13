台股漲逾百點站上12200點關卡 三大法人聯手買超68.9億元

台股擺脫上周五下跌百點的頹勢，今 (13) 日在台積電、聯發科、鴻海等大型權值股領軍下，電子股躍居盤面主流，帶領指數大漲 137 點，站上 12200 點關卡，並收復 5 日線，三大法人同站買方，合計買超 68.94 億元。

加權指數終場上漲 137.88 點或 1.14%，收在 12211.56 點，成交值收斂至 2092.52 億元。觀察籌碼面，外資持續買超 43.7 億元；投信則轉為買超 4.47 億元；自營商也買超 20.7 億元，三大法人合計買超 68.94 億元。

台積電已獲外資連 9 買，今日股價續創歷史新高，市值穩居 9 兆元之上，終場收在本日最高 354.5 元，漲幅達 1.7%，市場也樂觀期待周四法說釋出的營運展望。台積相關供應鏈近期也獲資金點火，股價同步走強，光洋科亮燈漲停，漢唐大漲逾 6%，精測、弘塑等也表現不俗。

其他權值股方面，鴻海終止連日來的修正，漲逾 2%，收在本日最高 86.7 元；大立光則因第 3 季展望保守持續疲弱，終場跌破 4000 元大關，收 3960 元；聯發科 6 月營收繳出亮眼成績，重獲買盤青睞，股價大漲逾 2%，收在 629 元，可惜市值沒能站回兆元之上；台達電、廣達、日月光投控終場也都漲逾 1%。

面板廠第 2 季營收回溫，第 3 季產品報價可望持續拉升，帶動雙虎股價重拾動能，群創今日股價勁揚逾 5%，友達也上漲 3.5%，呈現價量齊揚。被動元件廠也獲資金挹注，國巨大漲近 3%，來到 380.5 元，華新科、禾伸堂、奇力新、信昌電、聚鼎等也都有 2-3% 的漲幅。

八大類股全面上揚，其中以造紙漲勢最為強勁，指數大漲逾 3%，士紙收在漲停價 88.3 元，正隆也漲 1.5% 收 23.7 元。

生技族群近期回檔修正壓力漸增，合一再度打入跌停，跌破 400 元大關，鎖在 364.5 元，同集團的中天股價聯袂重摔，跌停鎖住，生技股普遍漲多拉回，亞諾法、合世、杏國都跌停鎖住，基亞、中裕、醣聯等跌勢也相當重。

法人表示，全球股市在資金行情帶動下，可望持續走高，台股在萬二高檔區，類股及個股輪動快速，且震盪幅度會加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。

