

◆盤勢分析

1. 美國加州因住院率刷新高，政府下令該州即日起再度關閉所有餐廳、酒吧、電影院和其他室內娛樂場所，此消息亦打擊市場情緒，美股尾盤賣壓湧現，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 2.13% 至 + 0.04%，其中 NASDAQ 最為弱勢。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮上漲，短線量價背離，後續上漲須量增，下跌須量縮。。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 11,990 點) 附近，上檔壓力為 12,400 點附近。

（3）技術指標：KD 均在高檔超買區，短線仍須提防震盪拉回。

3. 櫃買指數上漲 0.55%，收在 172.84 點。短線支撐為 167 點附近，壓力為 177 點附近。

4. 觀盤重點：周一亞股普遍呈現開高反彈，台股重新站回 5 日線之上，加上本周三有台指期結算，預期短線上仍維持高檔震盪，由於台股在「萬二」高檔區，類股及個股輪動快速，且震盪幅度會加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意 5G、設備、TWS、CIS、生技、風電、高殖利率股。

5. 蘋果將於美國時間 30 日（台灣時間 31 日）公布上季財報，前一次財報電話會議中，蘋果未對上季財報做出預測，外界估計，服務及智慧穿戴仍是蘋果維持營收及獲利的主力，iPad 也可望受惠疫情成長。而 5G iPhone 推出時程及蘋果是否恢復財測，將是市場關注焦點。

6.2327 泛國巨集團搶進特斯拉供應鏈報捷，母公司 2327 國巨與轉投資 CMOS 影像感測器（CIS）封測廠 6271 同欣電扮演雙箭頭。2327 國巨領軍，透過代理商與合併美商基美擴大供應特斯拉被動元件份額；6271 同欣電則奪下特斯拉 Model 系列車款環景攝影機近八成 CIS 封測單，成為業界領頭羊。

7.2317 鴻海昨 （13） 日晚間證實，捷克廠區 3 名員工確診新冠肺炎，也啟動相關應變措施，不過，鴻海強調，歐洲相關廠區在當地政府許可下仍維持正常運作，對營運影響極低。外媒報導，鴻海位在捷克庫特納霍拉 (Kutná Hora) 的廠區，有 3 名員工收到新冠肺炎確診通知，另外有 19 位員工正在接受隔離。

8. 嵌入式非揮發性快閃記憶體矽智財（eNVM IP）供應商 3529 力旺受惠 OLED 面板驅動 IC 出貨強勁帶動權利金收入明顯成長，第二季合併營收 4.23 億元創下歷史新高。3529 力旺今年營運有五大成長動能，包括 12 吋製程滲透率提升、8 吋晶圓出貨量增加、OLED 面板驅動 IC 需求強勁、手機多鏡頭成主流、打入全球前三大手機廠供應鏈等，法人看好今年營運大成長，全年挑戰賺逾一個股本。

