台股站上12200收復5日線 上漲137點收12211點

受美股上週五反彈激勵，台股今 (13) 日在台積電、聯發科、鴻海等大型權值股領軍電子股走揚下，站上 12200 點關卡，收復 5 日線，盤面上百花齊放，唯獨生技族群面臨回檔修正壓力，終場指數上漲 137.88 點或 1.14%，收在 12211.56 點，成交值收斂至 2092.52 億元。

權值股方面，台積電獲外資連 9 買，今日股價續創歷史新高，市值穩居 9 兆元以上，終場收在本日最高 354.5 元，漲幅達 1.7%；鴻海終止連日來的修正，股價同步走高，收在最高 86.7 元，漲逾 2%；大立光則因第 3 季展望保守持續疲弱，終場跌破 4000 元大關，收 3960 元。

IC 設計指標股聯發科 6 月營收繳出亮眼成績，重獲買盤青睞，股價大漲逾 2%，收在 629 元。高價股部分，矽力 - KY 終場漲幅收斂至 1% 以內，信驊大漲逾 5%，祥碩及譜瑞 - KY 則雙雙翻黑。

生技族群近期回檔修正壓力漸增，其中，生技股王合一再度重挫打入跌停，跌破 400 元大關，鎖在 364.5 元，同集團的中天股價聯袂重摔，跌停鎖住，生技股普遍漲多拉回，亞諾法、合世、杏國都跌停鎖住，基亞、中裕、醣聯等跌勢也相當重。

其他權值股部分，台塑四寶各自表現，南亞、台塑化雙雙走揚，台塑及台化在平盤整理；國巨大漲近 3%；台達電、廣達、日月光投控也都在盤面上表現；國泰金、富邦金等金融族群也相對有撐。